Em coletiva, Nacional apresenta Coca-Cola como patrocinador máster

Manaus - A Coca-Cola é novo patrocinador máster do Nacional para disputa do Brasileiro da Série D. A outra novidade foi o lançamento dos novos uniformes do clube na sequência da temporada. Na competição nacional, o Naça está no grupo A3, ao lado de São Raimundo-PA, Real Desportivo-RO e São Raimundo-RR. A estreia será com São Raimundo-RR, jogando em casa, entre os dias 21 ou 22 de abril, que ainda será confirmado pela CBF.

As novidades foram anunciadas na coletiva de imprensa, realizada na tarde desta sexta-feira (9), na sede do clube, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul. Além disso, as categorias básicas terão uma atenção maior com plano “Naça Futuro”. Foi apresentado também os novos uniformes, já utilizados na temporada, sendo que a nova camisa será usada diante do Penarol, pela segunda rodada do returno do Barezão, no domingo (11), às 15h30, no Estádio Carlos Zamith, Zona Leste.

Leia também: CBF libera Vinícius Júnior e Lincoln e convoca dupla para sub-20

Nova camisa que será utilizada na partida com Penarol, domingo, no Estádio Carlos Zamith | Foto: Marcelo Cadilhe





Sem revelar valores, o presidente do Nacional, Roberto Peggy, explicou sobre o patrocinador máster para Série D, pois considera uma chance única de ter uma marca no uniforme tão tradicional e de âmbito mundial.

“As bases do contrato não podemos divulgar assim abertamente. É um pedido da própria instituição, mas até o final do Campeonato Brasileiro estaremos com a Coca-Cola como máster patrocinador. O clube passa a ter um pensamento mais profissional com relação a troca da marca Nacional, ou seja, isso passa a influenciar em todas as áreas, seja esportiva, administrativa e marketing”, explicou.

O presidente ainda lembrou sobre a responsabilidade ainda maior de carregar a marca da multinacional.

Os jogadores sabem da responsabilidade de representar a Coca-Cola nos campeonatos | Foto: Marcelo Cadilhe





“Agora temos muito mais responsabilidade porque existe alguém investindo no clube. É preciso ter o retorno esportivo, para que o retorno da marca aconteça. Se não, o investimento realmente não vale a pena para isso. Temos que gerenciar os recursos de uma maneira bem profissional, com pé no chão, aproveitando o máximo os atletas que temos e reforçando o time no momento certo”, concluiu.

Nas vésperas de uma partida decisiva com Penarol, pelo Amazonense, o treinador Arthur Bernardes celebra a chegada do patrocinador, mas alerta sobre o trabalho que precisa ser realizado de maneira qualitativa para conseguir seus objetivos na temporada.

“Na verdade, para os jogadores terem um evento como esse, com um patrocinador tão potente, valoriza e qualifica o nosso trabalho. Você começa a sonhar com coisa grande, que é um projeto a ser desenvolvido em larga instância. Não dá pra trazer um patrocínio dessa magnitude e fazer um trabalho medíocre. É logico que você tem que colocar a bola para dentro e fazer três pontos a cada jogo. É uma coisa que está totalmente direcionado para produção, qualidade de trabalho e, consequentemente, resultados”, completou.

Leia mais:

Corpo com crânio à mostra é encontrado no Distrito Industrial

Primeira horas de interdição deixam fluxo pesado na Djalma Batista

Amazonino anuncia novos repasses para o interior pelo Fórum Fundiário