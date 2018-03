Wagner despista sobre escalação, mas promete Vasco com 'novidades'

Manaus - O Vasco encara o Madureira neste sábado, em Moça Bonita, precisando da vitória para seguir com boas chances de classificação às semifinais da Taça Rio. Mesmo assim, o técnico Zé Ricardo pode mandar a campo uma escalação alternativa, pensando no duelo diante da Universidad de Chile terça-feira que vem, em casa, pela Libertadores. O meia Wagner preferiu despistar sobre esta possibilidade, mas admitiu que haverá "novidades".

"O que posso passar é que o Zé acredita em todos os jogadores do grupo. O time terá novidades, coisas boas, podem esperar. Podem ter certeza que quem estiver dentro de campo dará o máximo. É um jogo importante e precisamos vencer para carimbar logo essa classificação na Taça Rio. Os três pontos vão melhorar também nossa condição na classificação geral. O foco é total nesse jogo com o Madureira", garantiu nesta sexta-feira.

O dia foi de treinos no CT das Vargens, em Vargem Pequena. Zé Ricardo comandou trabalhos técnicos e táticos, com foco nas jogadas de bola parada, e não indicou a escalação. Apesar do mistério, Wagner confirmou que o Vasco voltará a atuar no esquema com três zagueiros, opção adotada no clássico de quarta-feira com o Fluminense.

"Foi muito boa essa mudança. Quando ela acontece, você fica com uma interrogação na cabeça. Conosco, não foi diferente, ficamos um pouquinho preocupados, mas o Zé passou confiança para os jogadores e conseguimos ir contra uma equipe que já joga nesse sistema desde o ano passado. Saímos de campo felizes, principalmente o Zé, por saber que poderá utilizar essa variação na sequência do ano. É uma arma que temos para surpreender o time adversário", comentou Wagner.

O Vasco é o segundo do Grupo B da Taça Rio, com sete pontos, dois atrás do líder Flamengo e um na frente da terceira colocada Cabofriense.

