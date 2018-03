Em clima de decisão, Nacional e Penarol jogam pela segunda rodada

Manaus - Um jogo dramático, uma verdadeira decisão antecipada e ainda na segunda rodada do segundo turno, pelo Campeonato Amazonense da Série A, Nacional e Penarol se enfrentam em clima de final. Em campo só interessa apenas a vitória e os três pontos. A partida será neste domingo (11), às 15h30, no Estádio Carlos Zamith, Zona Leste da cidade.

Único time invicto e detentor da melhor campanha no Barezão, o Leão da Velha Serpa, depois de perder em casa o título do primeiro turno para o Fast Clube e empatar na estreia no segundo turno com São Raimundo em 1 a 1, não pode mais vacilar e busca fora de seus domínios o resultado positivo para suas pretensões dentro da fase.

Leia também: Em coletiva, Nacional apresenta Coca-Cola como patrocinador máster

No returno, o Penarol ocupa a terceira colocação no grupo A, com um ponto, mas na classificação geral lidera com onze pontos. Com o pedido de saída de Carlos Tozzi, alegando não ter como continuar no comando do Leão da Velha Serpa, a diretoria não perdeu tempo e chamou Zé Carlos, com passagem por vários clubes do futebol paraense. Ele, inclusive, é conhecido como “Rei dos acessos”.

Os times estão treinando pesado para vencer | Foto: Divulgação/Nacional





Pela primeira vez no futebol amazonense, Zé Carlos - logo de início - estreia diante do Nacional em uma partida com grande grau de dificuldade. Para ele, é um grande desafio assumir o Penarol nesse momento, pois perdeu o primeiro turno, mas tem tudo para chegar no returno.

“Nós chegamos na segunda-feira pela manhã e durante a tarde já estávamos no campo trabalhando. Acho que tem pouco coisa para acrescentar na equipe do Penarol. Nós estamos fazendo esse trabalho no dia a dia, conscientizando os jogadores para cada um fazer o seu melhor. Estamos procurando posicioná-los onde possamos evitar que o adversário nos agrida e que o time possa criar e finalizar. O Penarol está precisando mesmo é marcar gols”, finalizou.

Nacional

Último colocado no grupo A do returno, com zero ponto e apenas com cinco pontos na classificação geral, ocupando a penúltima colocação, o Nacional se encontra em uma situação delicada na zona de rebaixamento.

Depois da derrota para o CDC Manicoré, no primeiro jogo da segunda fase, apenas a vitória interessa ao time. Segundo o treinador Arthur Bernardes, a partida tem uma conotação decisiva. Por outro lado, ele repudiou a fórmula errônea da competição.

“Na verdade esse jogo é uma decisão, isso porque o torneio tem um regulamento. Não digo nem que é um campeonato para mim, mas sim um torneio. Cada jogo tem uma importância vital para você passar para outra fase e chegar na final. Essa partida vai ser preponderante para nós conseguirmos um bom resultado, embora o adversário queira o mesmo. Vai ser um jogo muito interessante e vamos lutar para conseguir os três pontos”, citou.

Decisivo

Outra partida que promete grandes emoções de ambos os lados, pela segunda rodada do returno, será entre Fast Clube e São Raimundo, às 15h30, no Estádio Gilberto Mestrinho, o Gilbertão, na cidade de Manacapuru (a 68 km da capital). A partida será realizada com os portões fechados, uma situação que obedece a punição do Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas (TJD/AM), com a perda de três mandos de campos e uma multa de R$ 4 mil ao Tufão.

Campeão do primeiro turno e finalista da competição, o Fast Clube perdeu para o Rio Negro na estreia do returno e ocupa a última colocação do grupo B, com zero ponto. Na classificação geral, o Tricolor de Aço é o quarto, com seis. Já o São Raimundo vive um momento dramático, ocupando a última colocação no geral e não venceu no estadual. O Tufão da Colina é sério candidato a retornar a divisão de acesso, caso não consiga uma vitória no clássico.

Leia mais:

Primeira horas de interdição deixam fluxo pesado na Djalma Batista

Amazonino anuncia novos repasses para o interior pelo Fórum Fundiário

Brincadeira entre alunos acaba em ferimentos graves no interior do AM