‘Chapa’ esquenta na pesagem do Top Fight, em Manaus

Manaus - O clima ficou tenso entre os lutadores Isaac Farias (The Pride) e Jefferson Pedra (Elton Roberto BJJ) durante a pesagem do Top Fight no sábado (10), no auditório da Skill Idiomas, no bairro do São Jorge, Zona Oeste de Manaus.



Passado o desafio da balança, os 10 combates do evento acontecem neste domingo (11), a partir das 18h, no Centro de Lutas Luís Neto – antiga Octogon Fight MMA, localizado na rua Rio Purus, Vieiralves.

Os ingressos para o evento estão sendo vendidos a R$ 25 e R$ 40. Haverá venda de bilhetes no próprio centro de lutas Luís Neto.



Lutadores eletrizados

Um dos produtores da franquia, Rafael Rec (equipe PRVT do Rio Janeiro), está na capital amazonense para acompanhar os confrontos de amazonenses. | Foto: Divulgação/assessoria

Tudo caminhava tranquilamente até a entrada dos atletas que farão o co-main event. Isaac Farias chegou atrasado para a pesagem, enquanto Jefferson Pedra tinha cumprido seu compromisso pontualmente.

Na hora da encarada, porém, Isaac estava “pilhado” e partiu para cima de Jefferson. Só não houve briga porque a organização separou os atletas, exigindo profissionalismo, sob pena de exclusão da luta. “Vamos ver isso amanhã”, falou Pedra, apontando o dedo para o oponente.



A primeira edição do Top Fight servirá como seletiva para o evento nacional Panthers and Fight Night (PFN 2), que acontece no mês de maio com transmissão ao vivo pelo Canal Combate. Um dos produtores da franquia, Rafael Rec (equipe PRVT do Rio Janeiro), está na capital amazonense para acompanhar as lutas.

