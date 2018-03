Abel diz que Flu terá semana mais tranquila após garantir vaga na semi

Manaus - O técnico Abel Braga disse que a classificação antecipada para a semifinal do Campeonato Carioca deixa a equipe mais tranquila para a última rodada da Taça Rio, o segundo turno do Estadual, e também para o confronto de meio de semana da Copa do Brasil.

Com a vitória sobre o Nova Iguaçu por 2 a 1 no domingo, o time tricolor foi a 21 pontos somando a pontuação total da competição e por isso se garantiu na fase decisiva. A semifinal do Carioca reúne o campeão da Taça Guanabara e da Taça Rio, além das duas equipes de melhor campanha somada a fase de grupos dos dois turnos.

"Se não tivesse classificado, seria mais peso no próximo jogo. Temos que ressaltar que estamos com apenas uma derrota no campeonato. Fizemos três clássicos, sofremos poucos gols, deu uma tranquilidade maior. Agora vamos pensar no que vamos fazer na próxima semana", comentou.

A preocupação inicial está no confronto de volta contra o Avaí, pela terceira fase da Copa do Brasil. Depois de ter perdido por 2 a 1 no estádio do Engenhão, o Fluminense precisa vencer na próxima quinta-feira, em Florianópolis.

"Sofremos dois gols em casa. Eles marcam muito bem, têm uma saída rápida, não podemos ir com muita sede ao pote. Temos que pensar em fazer o primeiro gol para igualar a vantagem que eles tem. Vamos jogar no campo do adversário lotado, tem que ter muita seriedade, mas vamos procurar fazer nosso jogo, tentar voltar de lá com a classificação", afirmou.

Torcedor do Fluminense se viu privado de ter Laranjeiras, então, Maracanã virou a casa da torcida Tricolor. Quando cheguei, vi o campo ruim, mas para o tempo que foi, estava melhor do que pensava, apesar do gol ter saído do desnivelamento do campo, o jogador gosta, o torcedor gosta do Maracanã, mesmo sendo 19h30, veio um número legal, incentivou.

