Por vagas, times lutam na última rodada do returno do Amazonense

Manaus - A terceira e última rodada do segundo turno, do Campeonato Amazonense da Série A, promete grandes emoções entre as equipes. Na reta final, times vão lutar para confirmar a vaga na fase final do returno e outros buscam desesperadamente garantir um lugar, para ainda sonhar com título da primeira fase.

O grupo A, mostra um equilibro muito grande e todos tem chances de conseguir a classificação. O Princesa do Solimões, líder da chave com quatro pontos, já garantiu sua vaga na fase decisiva, mas depende de si para confirmar o primeiro lugar e entrar direto na semifinal.

As outras vagas do grupo serão disputadas por CDC Manicoré, Nacional, ambos com três pontos. O Penarol, último colocado com um ponto, ainda tem chances e pode conseguir sua classificação. Vice-campeão do primeiro turno, o Leão da Velha Serpa joga toda sua sorte com CDC Manicoré em casa, no domingo (18), às 16h, no Estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara (a 176 km da capital).

Depois de vencer o time penarolense de virada por 2 a 1, o Nacional tem outra decisão pela frente diante do Princesa do Solimões, no sábado (17), às 16h, no Estádio Carlos Zamith, Zona Oeste. Para se classificar, basta vencer e, dependendo, dos resultados dos outros jogos, pode até ficar em primeiro lugar e entrar direto na semifinal. Se perder, o time vai depender do resultado de Penarol e CDC Manicoré.

Já no grupo B, a situação parece mais definida, com Manaus, São Raimundo, com quatro pontos, em primeiro e segundo, respectivamente. Já o Rio Negro tem três pontos e o Fast, com zero. Campeão do primeiro turno, o Tricolor de Aço, já tem vaga garantida na decisão, mas ainda sonha com a vaga. Para isso, o time vai enfrentar o Manaus, nesta quarta-feira (14), às 20h, no Estádio da Colina, mas não depende de si para conseguir a vaga.

Na outra partida, Rio Negro e São Raimundo se enfrentam no sábado (17), às 15h, na Arena da Amazônia. O empate garante vaga para as duas equipes e tira qualquer chance do Fast, porém, o São Raimundo, na classificação geral luta para sair da zona de rebaixamento e somente a vitória interessa. O Galo Carijó só fica de fora, se perder o jogo e o Fast vencer com uma boa diferença de gols para entrar na fase decisiva.





