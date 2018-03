Bota deverá ter volta de Jefferson para clássico decisivo da Taça Rio

Manaus - Depois de se complicar na Taça Rio ao empatar por 1 a 1 com o Volta Redonda, fora de casa, no último domingo, pela penúltima rodada do segundo turno do Campeonato Carioca, o Botafogo deverá contar com o retorno do goleiro Jefferson no clássico decisivo contra o Vasco, domingo, no Engenhão, pela jornada derradeira desta fase da competição.

O jogador voltou a treinar na última semana, demonstrou estar recuperado de um edema no tornozelo direito, mas ficou de fora da lista de relacionados contra o Volta Redonda. O atleta de 35 anos não entra em campo desde a derrota para o Flamengo por 3 a 1 na semifinal da Taça Guanabara, o primeiro turno do Estadual.

Leia também: Valentim vê vitória dar mais 'tranquilidade' ao Botafogo

"Provavelmente (Jefferson) estará à disposição. Ganhamos mais um reforço se realmente se concretizar essa volta do Jefferson", disse o técnico Alberto Valentim ao projetar o duelo de domingo

Por causa do empate do último final de semana, o Botafogo ficou fora da zona de classificação às semifinais da Taça Rio, pois ocupa a terceira colocação no Grupo C, com os mesmos dez pontos da Portuguesa, que está em segundo lugar nos critérios de desempate. A Lusa do Rio, também no domingo, enfrentará o Flamengo, no estádio luso-brasileiro. Assim, o rival rubro-negro poderá até ajudar os botafoguenses. "Não podemos pensar no Flamengo contra a Portuguesa. Temos que pensar exclusivamente no jogo contra o Vasco", disse Valentim.

E o comandante descartou um peso extra de importância para a partida contra os vascaínos. "O Vasco tem um time de qualidade, muito bem montado pelo Zé Ricardo. Tem sido sempre uma decisão. A Taça Rio tem poucos jogos, é sempre assim. Contra o Vasco, não será diferente", disse o comandante, em entrevista coletiva.

O elenco do Botafogo folgou nesta segunda-feira e voltará aos treinos na tarde desta terça, sendo que a equipe sempre treinará neste período do dia até sábado visando o clássico de domingo, marcado para começar às 16 horas, no Engenhão.





Leia mais:



Veja vídeo: bebê é abandonado por pais embriagados em estrada do AM

Caldo da caridade é revigorante ou só faz parte da crendice popular?

Servidores dos Correios no AM ainda podem aderir à greve nacional