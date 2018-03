Fagner nega ser violento em campo e diz que caráter intacto é exemplo

Manaus - Convocado para a seleção brasileira, o lateral-direito Fagner, do Corinthians, desabafou nesta segunda-feira, em entrevista coletiva realizada no CT Joaquim Grava, contra a fama de ser violento em campo. O jogador falou em caráter e disse que as críticas ocorrem de quem não gosta dele e que os números mostram que ele não é um jogador desleal. Em 233 jogos pelo clube, Fagner levou 52 cartões amarelos e foi expulso três vezes.

"Seria legal se desse para colocar esses números. Infelizmente, a gente vive em um mundo em que você é julgado por uma atitude e não por um contexto geral. Tive duas ou três expulsões em 150 jogos, menos de uma por ano de clube, mas infelizmente, tem pessoas que não gostam de você e que vão falar coisas ruins. O importante é meu caráter, que está intacto. E o exemplo que passo para o meu filho. Quem quer falar mal, não posso fazer nada", disse o lateral, chamado por Tite para os amistosos contra a Rússia e Alemanha.

O lateral ficou tachado como violento em decorrência de alguns lances mais duros ocorridos em confronto contra adversários. "Jesus não agradou todo mundo, não é o Fagner que vai agradar", comparou o jogador, que mais uma vez foi dar entrevista coletiva ao lado do filho, Henrique, que já se tornou conhecido no CT por sempre estar presente nos treinamentos.

O menino, inclusive, chama a atenção pela habilidade com a bola no pé. Ele ingressou no time Sub-8 do Corinthians, para orgulho do pai. "É gratificante ver a paixão do Henrique (filho dele) pelo futebol e o pai não estar forçando a situação. Ele tem condição de ir longe, mas vai depender só dele. Espero que ele consiga conquistar o mundo", disse Fagner, sem esconder o orgulho pelo filho.

Preocupações com desfalques

Fagner, o zagueiro Balbuena e o atacante Romero podem desfalcar a equipe em uma possível semifinal do Campeonato Paulista, por conta das convocações das seleções de Paraguai e Brasil para amistosos no fim do mês. No caso de Fagner, ele ainda corre o risco de nem mesmo atuar no jogo da volta das quartas de final, contra o Bragantino.

Fagner foi convocado pelo técnico Tite para os amistosos contra a Rússia, dia 23 de março, em Moscou, e Alemanha, dia 27, em Berlim. Assim, ele não teria condições de atuar no jogo da volta das quartas de final do Paulistão, contra o Bragantino, dia 21 de março, e também em uma hipotética semifinal do estadual, nos dias 25 e 28 de março.

Já Balbuena e Romero foram convocados para defender o Paraguai no amistoso contra os Estados Unidos, dia 27 de março. Com isso, ambos também não deverão jogar na semifinal do Paulista. Existe a possibilidade do Corinthians pedir a liberação de ambos do amistoso, já que a seleção paraguaia não fará o jogo como preparação para o Mundial, pois não conseguiu a classificação nas Eliminatórias.

Sobre a possibilidade de ficar fora das semifinais, Fagner acredita que ainda é cedo para descartá-lo caso realmente a partida venha a acontecer. "Vai depender muito da logística, de horário de jogo. Vamos ver como vou me sentir na volta", comentou.

Em relação a ter sido chamado para os últimos jogos antes da convocação para a Copa, o lateral também preferiu ser cauteloso e não dá sua vaga para a Rússia como certa.

"Importante estar nestes últimos amistosos. A gente sabe que não tem nada definido e que será só em maio mesmo. Importante trabalhar com eles (comissão técnica da seleção), vivenciar esses dias e ter oportunidade. Fazendo um bom trabalho lá as coisas podem ficar mais próximas. Por outro lado, sei que vou perder jogos aqui e fico triste por não estar presente, mas sei que o Mantuan vai entrar bem, como fez no final de semana", projetou o lateral.

