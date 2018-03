Anderson Silva desembarca em Manaus nesta quinta-feira

Manaus - O Jaguar Combat entra em contagem regressiva nesta semana. Isso porque, o evento de MMA acontece na próxima sexta-feira (16), a partir das 19h30, na Arena Amadeu Teixeira (Loris Cordovil). Com a chegada do embate, as esperadas presenças vips do UFC, Anderson Silva, Ronaldo Jacaré e Allan Nuguette, começam a desembarcar na capital amazonense para participar de várias ações, que ainda vão envolver o mestre Carlão Barreto e o jornalista de maior referência voltado ao segmento da luta no país, Marcelo Alonso.

O peso-médio Ronaldo Jacaré chega nesta terça-feira(13) em Manaus, às 14h01. Na quarta-feira (14), é a vez de Alan Nuguette, às 11h45. E na quinta-feira (15), o ‘Spider’ coloca os pés pela primeira vez na capital amazonense às 14h55.

Leia também: Por vagas, times lutam na última rodada do returno do Amazonense

Ainda na quinta-feira, a partir das 19h30, Anderson Silva realiza o ‘Seminário de Técnica’ para 100 pessoas. O evento será no Shopping Ponta Negra (Av. Coronel Teixeira, 5705 - Ponta Negra), e na ocasião o lutador irá compartilhar suas experiências em mais de 20 anos de modalidade. A ação será na praça de eventos do centro de compras, localizado no primeiro piso (L1). Para o Seminário, o investimento é de R$100 e as inscrições podem ser feitas pelos telefones (92) 99181-8174/3302-5578 ou na Arena Amadeu Teixeira (Loris Cordovil), das 8h30 às 18h.

“Irei para Manaus prestigiar o Jaguar Combat e aproveitamos a semana para fazer um seminário de técnica, que também faz parte do evento de MMA. Todos estão convidados a participar e no seminário vou passar meu conhecimento marcial e trocar informações com todos que lá estiverem. Estou muito feliz em ir para aí, pois vai ser minha primeira vez nesse Estado”, considerou Anderson.

No mesmo dia e local do seminário do 'Spider', ocorre em paralelo o lançamento do livro MMA – Além de Uma Paixão, do comentarista Carlão Barreto. A obra retrata os bastidores do esporte que mais cresce no mundo. Junto com o ex-lutador, estará tanmbem o jornalista Marcelo Alonso, que apresentará seu livro intitulado “Por trás do octógono”. Cobrindo Artes Marciais desde 1992, antes da explosão do UFC, Alonso testemunhou todas as etapas do crescimento do Vale-Tudo e sua transformação em MMA.

“Uma honra estar em Manaus com o meu companheiro de luta Marcelo Alonso e no dia 15 estaremos lançando e autografando o meu livro e o do Marcelo. Vamos também bater um papo com a galera que for prestigiar e tenho certeza que o encontro será bastante produtivo. O povo de Manaus não pode perder”, disse Carlão Barreto. Ambas as ações dos livros serão das 18h às 19h.

Pesagem

Entre o seminário de Anderson Silva e o lançamento dos livros, das 19h às 19h30, os 20 lutadores do Jaguar Combat ficarão frente a frente para a pesagem do evento. O público em geral poderá torcer e prestigiar o momento crucial antes do embate.

Anderson Silva fará um seminário para compartilhar suas experiências | Foto: Divulgação

“Desde que idealizamos o Jaguar, pensamos não somente num evento, mas em proporcionar momentos para aqueles que gostam de luta. Com isso, teremos na quinta-feira, em parceria com o Shopping Ponta Negra, várias ações gratuitas e o seminário que é pago. Em todas elas, teremos a presença dos lutadores do evento e das feras do UFC, esse trio maravilhoso formado por Anderson Silva, Jacaré e Nuguette”, destacou o sócio do evento, Vander Araújo.

Ingressos

O Jaguar Combat terá 10 lutas e a principal será entre Edilberto Crocota x Gregory Robocop (84Kg). Os ingressos para o evento podem ser adquiridos através do site shopingressos.com e nas lojas Irestore do Amazonas Shopping (Djalma Batista) e Shopping Manauara (Adrianópolis), em horário dos centros comerciais, além da bilheteria da Arena Amadeu Teixeira, das 8h30 às 18h.

Os valores dos bilhetes variam: R$35 arquibancada superior, R$45 arquibancada inferior, R$80 área vip e R$100 extra vip. O valor equivale para os já beneficiários de meia-entrada (idosos, terceira idade, estudantes, PCDs) e o público em geral mediante a 1 kg de alimento não perecível. O bilhete não vem com assento marcado e o pagamento pode ser feito em dinheiro ou em cartões.

Card Principal

Edilberto Crocota x Gregory Robocop – 84Kg

Joao Gabriel – Chico Bento x Patric Brabão – 77kg

Davina Maciel x Daiane Cardoso – 52Kg

William Gigante x Kleberson Pesão – Pesado

Preliminar

Antônio Lucas x Anizio Gomes – 70Kg

Álvaro Tabosa x Raimundo Buda – Pesado

Klinger Pinheiro x Rubem Barca – 61kg

Fernando Tourinho x Davyd Miranda – 57Kg

Edgar Monbassa x Victor Neves – 77Kg

Kristhian Avatar x João Vaca– 70kg

Leia mais:

Mourinho dispara contra De Boer: 'Pior técnico da história da Premier

Fagner nega ser violento em campo e diz que caráter intacto é exemplo

Bota deverá ter volta de Jefferson para clássico decisivo da Taça Rio