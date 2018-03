Jogos Amistosos Indígenas de Futebol serão realizados pela 1ª vez

Manaus - Neste sábado (17), a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), irá promover, pela primeira vez, os ‘Jogos Amistosos Indígenas de Futebol’, que serão realizados das 9h às 14h, na Mini Vila Olímpica do Coroado, localizada na alameda Cosme Ferreira, Zona Leste de Manaus.

Com diferentes etnias indígenas, mais de 500 pessoas são esperadas para prestigiar o evento que terá entre as disputas aguardadas, o confronto entre a equipe Sataré e a equipe Baré. Os jogos serão divididos nas categorias feminino, masculino e infantil. O evento contará ainda com as demonstrações da culinária e da cultura indígena.

“O evento amistoso irá celebrar a cultura dos povos indígenas. É uma forma de valorizá-los e fazer com que a população cada vez mais conheça as origens e as particularidades de cada povo”, ressaltou o titular da Semjel, João Luiz.

Com o objetivo de ampliar o conhecimento da população a respeito da cultura indígena, um dos coordenadores do evento, o professor Eldo Gomes, percebe a necessidade das aldeias em participar das atividades oferecidas na Mini Vila Olímpica, como forma de difundir suas origens. “Queremos proporcionar alegria para esse povo”, afirmou o Eldo, que tem descendência da etnia Mura.





