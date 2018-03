De luto, Botafogo mira clássico para buscar vaga nas semi da Taça Rio

Manaus - Nesta trágica terça-feira para o clube, o Botafogo tentou juntar os cacos e, de luto pela morte de Bebeto de Freitas, iniciou a preparação para o clássico diante do Vasco, domingo, pela última rodada da Taça Rio. O time de Alberto Valentim precisa vencer o rival no Engenhão se quiser seguir na briga por uma vaga nas semifinais da competição.

Para isso, o zagueiro Igor Rabello confia em um aumento da produção ofensiva do Botafogo até a partida. É este o foco do trabalho ao longo da semana, já que, desde a chegada de Valentim o time disputou cinco partidas e marcou somente cinco gols.

"Nosso time está encaixado e conseguindo jogar, trabalhando bem a bola. Infelizmente não estamos conseguindo marcar muitos gols. Vou discordar um pouco da parte em que disse que os adversários conseguem muitas oportunidades. Vamos trabalhar mais essa parte ofensiva para que possamos marcar mais gols", declarou o zagueiro.

Apesar da baixa produção ofensiva sob o comando de Valentim, é justamente no trabalho do treinador que Rabello confia para mudar este aspecto do Botafogo. Sobre o comandante alvinegro, aliás, o zagueiro foi só elogios.

"O Alberto é um cara muito dedicado e que gosta de trabalhar forte. Deixa o time bem compacto e se dedica muito ao grupo e ao clube. Todos os jogos foram importantes na nossa caminhada, inclusive os primeiros três pontos que nos possibilita brigar por essa vaga. Estamos trabalhando naturalmente como nas outras semanas e agora teremos um jogo decisivo e estamos focados da mesma maneira para buscar uma vaga nessa semifinal", afirmou.

