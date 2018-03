Em jogo decisivo, Manaus e Fast abrem a última rodada do returno do AM

Manaus - “Tudo ou nada”, assim pode ser definido a abertura da terceira e última rodada, do segundo turno, do Campeonato Amazonense da Série A, nesta quarta-feira (14). Manaus e Fast jogam a partir das 20h, no Estádio Ismael Benigno, a Colina, Zona Oeste da cidade. Em campo, apenas um único resultado: a vitória para consolidar a classificação em primeiro lugar no grupo e entrar direto na semifinal do turno, ou ainda, deixar outros times sonhando com uma possível classificação.

Antes do jogo de volta com Rio Branco-AC, pela Copa Verde, fora de casa no final de semana, o Manaus, líder do grupo B com quatro pontos, joga por um resultado positivo para permanecer na liderança, mas principalmente confirmar a presença na semifinal do returno de forma direta. Na classificação geral, o Gavião do Norte, ocupa a terceira colocação com nove pontos, atrás de Penarol com 11 pontos e do líder Princesa do Solimões, com 13.

Após a vitória diante do Rio Negro, pela segunda rodada, o treinador Igor Cearense cada vez mais se firma no comando do clube. Para ele, será mais uma partida decisiva, pois agora não se pode perder ou vacilar na competição.

“Depois da vitória diante do Rio Negro, agora temos um desafio duro com o campeão do primeiro turno, que é o Fast Clube. Nós temos feito um trabalho mais tático, porque temos jogado aos sábados e quartas. O cansaço é grande, mas depois desse compromisso é pensar no Rio Branco, porém o foco é o Fast”, disse, mas ainda revelou.

“Já estamos com a meta e filosofia de trabalho definidos, para que possamos utilizar nos jogos, porque temos a ausência de alguns atletas. Tenho certeza de que o grupo está preparado para fazer mais um grande jogo. Posso dizer que o Rossini está de fora, mas não vou poupar mais ninguém. Vamos entrar em campo com força total e temos que buscar o resultado positivo, rumo ao primeiro lugar”, salientou.

Fast

Campeão do primeiro turno, o Fast Clube realizou uma campanha muito abaixo do esperado no returno. Sem ainda vencer e último colocado no grupo B, o Tricolor de Aço tem uma missão quase impossível para se classificar, pois não depende de si, mas de uma combinação de resultados para chegar nas quartas de finais.

Com problemas para encarar o Manaus, o treinador Paulo Morgado, afirmou que o Fast precisa superar suas próprias dificuldades para conseguir o resultado positivo. Para o comandante português, o elenco deve acreditar, mas admitiu que será um jogo difícil.

“Depois do título do primeiro turno, o time continuou a treinar da mesma forma. Mas, infelizmente, talvez por razões psicológicas, não encaramos os jogos da mesma forma. Sabemos que será um adversário difícil. Mesmo vencendo, podemos não classificar a equipe. Neste momento, o objetivo é chegar na final com o time inteiro e sem nenhum problema físico”, justificou.

Para o jogo entre Manaus e Fast, a Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol (Ceaf) realizou o sorteio da arbitragem na segunda-feira (12). Foi definido como árbitro central, Odson Santos da Silva, auxiliado por Uesclei Regison Pereira dos Santos e Noélia Chaves da Paixão.

