Equipe de deficientes visuais disputam campeonato de futebol em Goiás

Manaus- No dia 29 de março e 1º de abril, a equipe da Associação dos Deficientes Visuais do Amazonas (Advam) disputará na Cidade de Trindade (GO) o Campeonato Regional Centro Norte de Futebol de 5. A participação vale vaga para a série B do Brasileiro.

Nesta quarta-feira (14), o time reúne para acertar alguns detalhes e deixar tudo pronto para o torneio. A reunião será às 19h, na Vila Olímpica de Manaus, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste da capital.

O grupo é comandado pela técnica Silmaria Maia desde 2016. E em 2017 ela garantiu a quinta colocação no Regional, que contou com a participação de oito times. Neste ano, o objetivo é voltar para Manaus com o título e a vaga para a Série B, para isso, o grupo ganhou reforços de fora do Estado.

“Ano passado ficamos longe do título e agora queremos trazer o troféu de campeão para o Amazonas, por isso, contratamos os jogadores Ivan e Caelison, do Pará e do Acre, respectivamente, dois atletas que chegaram para somar que vão nos ajudar a chegar ao topo do pódio. O segundo lugar também pode ser interessante, afinal os dois primeiros colocados têm vaga certa na Série B, que também é o nosso foco”, comentou a técnica.



Sobre o campeonato

No futebol de 5, os jogadores de linha não enxergam, mas o goleiro tem visão total. Na equipe da Advam, Wesley Santos (23) é o responsável pela defesa, ele conta que além de impedir os gols dos adversários, também tem a função de cuidar dos companheiros fora das quadras.

“Ser goleiro de futebol de 5 é uma experiência única, além de jogar futebol eu também ajudo os meus amigos em muitas coisas, como ir ao banheiro, por exemplo. Sempre joguei futebol convencional, mas nunca pensei que pudesse representar o Amazonas em torneios pelo Brasil afora. A gente nunca imagina o que um deficiente visual é capaz de fazer com uma bola nos pés, e acreditem, eles nos surpreendem sempre. É uma alegria fazer parte dessa família”, comentou Wesley, que é estudante de Educação Física.

Equipe

O time da Advam é formado por dez jogadores: Wesley e Athirson (goleiros videntes); Willians e Wanderson (fixos); Ivan, Nelson, Ronaldo e Jadir (alas); Caelison e Adonias (pivô). Renan Brasil é o chamador e Hilery Cardoso a auxiliar-técnica.

