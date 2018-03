Neymar revela nova etapa de recuperação: 'Começando os trabalhos'

Manaus - Operado no dia 3 deste mês, em Belo Horizonte, Neymar revelou nas redes sociais, nesta quarta-feira, que já deu início aos treinos físicos na academia da mansão onde está hospedado na cidade de Mangaratiba (RJ). O tratamento do jogador da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain pode durar até três meses.

Pela primeira vez desde que passou por cirurgia no pé direito, Neymar registrou nova etapa de seu processo de recuperação em sua conta no Instagram. Com a legenda "começando os trabalhos", o camisa 10 registrou três momentos do seu trabalho de musculação, principalmente de braços e peitoral.

Neymar registrou a chegada à academia e mostrou que estava assistindo ao jogo do PSG contra o Angers, válido pelo Campeonato Francês. O Paris Saint-Germain venceu a partida com um placar de 2 a 1, sendo os dois gols de Mbappé. A equipe lidera o Campeonato Francês com 77 pontos, 14 a mais que o Mônaco, o segundo colocado.

Nas últimas horas, Neymar recebeu visitantes ilustres em sua casa em Mangaratiba. Nasser Al-Khelaifi, presidente e dono do Paris Saint-Germain, foi conversar com o jogador. Além dele, Tite, técnico da seleção brasileira, e Edu Gaspar, coordenador técnico da CBF, também foram ver o craque em seu retiro.

Por causa da lesão grave que sofreu, Neymar também ficou fora da lista de convocados pelo técnico Tite para os dois últimos amistosos da seleção brasileira antes da Copa do Mundo de 2018. O astro se tornou desfalque de peso para os duelos contra a Rússia, no dia 23 de março, em Moscou, e contra a Alemanha, no dia 27, em Berlim.





