Jogadores da seleção brasileira sub-20 chegam a Manaus no sábado (17)

Manaus - Os jogadores da seleção brasileira Sub-20 desembarcam em Manaus na manhã deste sábado (17). O time, comandado pelo técnico Carlos Amadeu, enfrentará o México no próximo dia 25 (domingo), às 18h, em amistoso na Arena da Amazônia, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste.

A partida é promovida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em parceria com o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) e Secretaria de Segurança Pública (SSP), e vai contar com o apoio da Federação Amazonense de Futebol (FAF) e Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur).

O primeiro compromisso do grupo deve ser um treino na academia ainda pela manhã, antes do almoço. Por volta das 17h, a equipe brasileira fará um treinamento no estádio Carlos Zamith, na Zona Leste de Manaus.

Novos nomes

Para o amistoso, o técnico Carlos Amadeu convocou nesta terça-feira (13) três jogadores que nunca atuaram pela seleção sub-20. Os novos nomes são: Richard, do Internacional, Jhonny Lucas, do Paraná, e Rafael Papagaio, do Palmeiras.

Convocados pela primeira vez, o trio vai substituir os atacantes Rodrygo e Yuri Alberto, do Santos, dispensados após solicitação do clube. Os santistas tinham sido convocados para o lugar dos flamenguistas Vinicius Júnior e Lincoln.

O amistoso em Manaus contra o México marca o início da preparação da equipe para o Sul-Americano de 2019.

Ingressos

Os ingressos para a partida estão sendo vendidos, para valores inteiros, a R$ 40 (cadeira superior), R$ 60 (cadeira inferior), R$ 100 (cadeira VIP) e R$ 150 (por pessoa – Venda somente do camarote fechado). Este último será um espaço privado com alimentos e bebidas incluídos (exceto bebidas alcoólicas). Os valores de meias-entradas aplicam-se às cadeiras ficando R$ 20, R$ 30 e R$ 50, respectivamente.

Confira a lista completa dos convocados:

Goleiros - Gabriel Brazão - Cruzeiro Hugo Nogueira - Flamengo

Laterais - Emerson - Ponte Preta Vitinho - Cruzeiro Guedes - Grêmio Luan Candido - Palmeiras

Zagueiros - Matheus Thuler - Flamengo Patrick - Flamengo Vitor Eduardo - Palmeiras Walce Costa - São Paulo

Meias - Alan - Palmeiras Hélio Junio - São Paulo Igor - São Paulo Luan - São Paulo Luan Pereira - Avaí Mauro Junior - PSV Eindhoven Victor Bobsin - Grêmio

Atacantes - Alerrandro – Atlético-MG Fernando - Palmeiras Paulinho – Vasco

Richard – Internacional - Jhonny Lucas- Paraná - Rafael Papagaio – Palmeiras





