Em jogo sonolento, Manaus FC vence Fast Clube por 2 a 0

Manaus - Com um futebol em ritmo lento e sonolento de ambos os lados, o Manaus conseguiu no último minuto o gol da vitória diante do Fast Clube por 2 a 1. O resultado não apagou o fraco desempenho dos times em campo, mas pode deixar o Gavião do Norte direto na semifinal, mas depende dos outros resultados da rodada no final de semana

A partida foi válida pela terceira e última rodada, do segundo turno, do Campeonato Amazonense da Série A, na noite desta quarta-feira (14), no Estádio da Colina, Zona Oeste de Manaus. O Gavião do Norte abriu o marcador com Panda, enquanto Willian Saro de pênalti empatou para o Tricolor de Aço.

Admitindo que está começando sua carreira no profissional como treinador efetivamente, o comandante do Manaus, Igor Cearense, só era alegria depois da vitória diante do Fast. Para ele, é um importante resultado, mas já pensando na partida de volta pela Copa Verde.

“Estou muito feliz por hoje, porque esse grupo é maravilhoso e merece. Quero agradecer pelas críticas, pois assim vamos crescendo. O futebol é humildade e coragem, pois hoje não foi apenas eu, mas minha comissão técnica acreditou e merecemos a vitória. Agora, vamos pensar na Copa Verde, e apesar de levarmos o gol não abalou, pois tínhamos condições de vencer. Aprendi hoje mais uma lição no futebol: é preciso ter coragem e enfrentamos um grande adversário”, explicou Igor.

O lateral esquerdo Negueba, afirmou que o Manaus precisava da vitória para ter uma sequência boa no segundo turno, mas também levar isso, para o compromisso fora da capital com Rio Branco-AC, pela Copa Verde, uma confiabilidade maior para lutar pela classificação.

“Nada vinha dando certo, mas no segundo turno as coisas mudaram e estamos agora procurando fazer tudo certo. Agora é pensar no Rio Branco, mas essa vitória foi muito boa, porque precisávamos desse resultado para seguir bem no campeonato. Vamos agora esperar os outros resultados para ver como fica a classificação”, frisou Negueba.

Com uma equipe com muitos reservas, devido ao fato de ter jogadores pendurados com cartão amarelo, o treinador do Fast, Paulo Morgado, armou sua equipe pensando em dar uma chance aos outros jogadores, mas para evitar um desfalque na final por punição de atletas por suspensão.

“Nós ficamos na espera de nosso adversário, poupamos alguns jogadores, porque para nós falta 90 minutos no campeonato. Estávamos classificados, nós conseguimos isso com elenco pequeno e poderia ser perigoso chegar na decisão com poucos jogadores, se colocasse como titular estando pendurados. Nosso foco é a final, não classificamos e levamos o gol no último minuto do jogo, mas agora temos quatro semanas para preparar a equipe e pensar na final", disse Paulo.

Jogo

Com uma formação praticamente de reservas, o Fast preferiu poupar os titulares, já penando na final do campeando. Por outro lado, o Manaus com time titular, buscava a primeira colocação para entrar direto na semifinal.

Aos 15 minutos, pela meia direita, o Fast de longe teve uma boa chance com chute de Navarro, mas a bola foi em cima do goleiro Jonathan.

O jogo caminhava em ritmo lento, mas com Manaus um pouco melhor e procurando as jogadas no ataque. Aos 30 minutos, Ed Kleber cruza pela esquerda e Jhorman de cabeça na grande assustou o goleiro, mas o assistente já marcava lance irregular.

O Manaus chegou com perigo aos 35 minutos. Pela esquerda, Negueba passa pelo marcador e chuta cruzado no canto esquerdo próximo da trave.

Aos 39 minutos, o Gavião procura o ataque pelo meio da zaga, mas Cleitinho é derrubado por Navarro. Na tentativa da cobrança ensaiada, Panda cobrou e a bola bateu na barreira.

Aos 47 minutos, Wander chuta de longe e o goleiro defende, na sobra Romarinho foi para pegar a bola e foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Tres minutos depois, o volante Panda foi para cobrança e colocou no canto direito para marcar, 1 a 0.

O primeiro ataque do segundo tempo com perigo foi do Manaus. Aos três minutos, pela esquerda Romarinho chuta cruzado e o goleiro defende.

Aos 17 minutos, bola lançada para direita com Vitinho e Negueba derruba dentro d área e o árbitro marca pênalti. Aos 18 minutos, Willian Saro bateu forte no canto direito, 1 a 1.

Anda em ritmo lento, o jogo tinha alguns lances de perigo. Aos 29 minutos, pela direita Panda cobra falta e a bola passou perto da meta. Aos 47 minutos, bola na área, a zaga rebate e na sobra Derlan marca na grande área, 2 a 1.

Ficha técnica:

Jogo: Manaus 2x1 Fast Clube

Motivo: Campeonato Amazonense Série A /2º turno / 3ª rodada

Local: Estádio Ismael Benigno, a Colina

Horário: 20h

Renda: R$ 690

Público pagante: 56

Árbitro: Odson Santos da Silva

Árbitros assistentes: Ueaclei Regison Pereira dos Santos e Noélia Chaves da Paixão

Manaus: Milton, Thiago Granja, Paulão, Deurick, Negueba, Panda Derlan, Hamilton, Cleitinho (Thiaguinho), Wesley Napão (Romarinho) e Wander. Tecnico: Igor Cearense.

Fast Clube: Pequera, Serginho, Parra, Júnior Canhoto, Joel Clara, Navarro (Santa Maria), Alex Piauí (Rene), Ed Kleber, Willian Saro, Rodrigo Marajó (Vitinho) e Jhorman. Tecnico: Paulo Morgado.





