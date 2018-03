Seleção: veja a programação para os amistosos contra Rússia e Alemanha

Manaus - A Diretoria de Seleções da CBF divulgou programação da Seleção Brasileira para os amistosos com a Rússia, no dia 23 de março, em Moscou, e com a Alemanha, no dia 27 do mesmo mês, em Berlim. A delegação começa a se apresentar neste domingo (18), no Hotel Radisson Royal, em Moscou.

Em solo russo, os treinos estão programados para o CT do Spartak Moscou. O primeiro no dia 19, está marcado para 15h30 e será, por inteiro, liberado para a imprensa. Já o treino do dia 20, às 11h, terá 25 minutos iniciais liberados, enquanto, no dia 21, às 11h, a atividade será fechada.

No dia 22, véspera do amistoso contra os russos, o treinamento está marcado para 15h30, no Luzhniki Stadium, com seus primeiros 15 minutos abertos à imprensa. Logo após o amistoso, a Seleção voa para Berlim na madrugada do dia 24. Neste mesmo dia, o treino está marcado para 15h30, no Estádio An Der Alten Försterei. Nos dias 25 e 26, os treinos estão marcados para 16h.

O primeiro, será realizado no mesmo local do dia anterior, já o segundo, ocorrerá no Estádio Olímpico de Berlim. Haverá coletiva após o período de trabalhos nos dois dias que antecedem a partida contra a Alemanha.





