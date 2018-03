São Paulo anuncia contratação do lateral-direito Régis

Aos 28 anos, o ala ambidestro era uma das principais figuras na equipe de Sorocaba | Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Manaus - O São Paulo anunciou nesta quinta-feira sua sétima contratação para a temporada. Trata-se do lateral-direito Régis, que atuava no São Bento. O atleta acertou vínculo com o clube tricolor até abril de 2019 com possibilidade de renovação por até mais três temporadas.



O jogador já realizou os exames médicos na capital paulista, conheceu a estrutura do CT da Barra Funda e será integrado ao elenco nesta sexta-feira, quando será apresentado oficialmente às 14h30. O atleta só terá condição de jogo pelo São Paulo na Copa do Brasil (provavelmente no dia 04 ou 05 de abril), além do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana, já que disputou o Paulistão pelo São Bento.



Aos 28 anos, o ala ambidestro era uma das principais figuras na equipe de Sorocaba. O lateral-direito integra a lista dos maiores ladrões de bola da competição, com 22 em 11 partidas. Em 2013, pela Ponte Preta, foi finalista da Sul-Americana em campanha histórica pelo time campineiro.

No ano seguinte, disputou a Série A do Brasileirão pelo Botafogo. Já em 2016, novamente em Campinas, conquistou o acesso à Série B da competição nacional pelo Guarani. No currículo, Régis ainda acumula passagens por Goiás, Bahia, Portuguesa e Paysandu, além do título do Campeonato Paulista Série A2 em 2012.

