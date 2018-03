Ex-campeão do Peso Médio, Anderson Silva desembarca em Manaus

Manaus - Considerado o melhor lutador da história pelo presidente do UFC, Dana White, o lutador Anderson Silva, de 42 anos, conhecido como "Spider", desembarcou por volta das 15h, desta quinta-feira (15), no Aeroporto Internacional de Manaus – Eduardo Gomes. Ele participará do "Seminário de Técnica", no Shopping Ponta Negra, a partir das 19h30.

Com o cartel histórico de 17 vitórias consecutivas e 10 defesas do título do cinturão Peso Médio seguidas, o paulista chega a Manaus para participar do seminário, junto com Ronaldo Jacaré e Alan Nuguette. Além disso, ele vai participar do lançamento do livro MMA “Além de uma paixão”, do comentarista Carlão Barreto, e apresentação da obra do jornalista Marcelo Alonso, intitulado “Por trás do octógono”.

Com especialidade em taekwondo, muay thai, boxe, jiu-jítsu e capoeira, Anderson Silva, mostrou toda sua felicidade ao desembarcar pela primeira vez na capital amazonense. Para ele, é uma chance muito interessante de conhecer a cidade.

“É bom demais, estou bem feliz por estar aqui em Manaus. Vamos esperar pelo evento agora, e ver se nós revelamos novos talentos no esporte. É a primeira vez que estou aqui na cidade, estou bem contente e empolgado com o evento cara”, comentou, mas ainda ressaltou.

“Acho que esse evento tem tudo para revelar novos talentos no esporte para o mundo. Vamos apoiar a galera toda e fazer com que o esporte cresça cada vez mais. Todos devem comparecer. Para os atletas de Manaus será bom o seminário, será bem legal”, justificou.

Livro

Para o comentarista Carlão Barreto, o livro MMA "Além de uma paixão” foi outro que mostrou toda sua satisfação de vir a Manaus e lançar sua edição, pois será importante para todos que estão inseridos na modalidade.

“Hoje tem o lançamento do livro, todos lá no Shopping Ponta Negra. Essa edição conta um pouco da minha trajetória e minha visão sobre o esporte. Eu amo Manaus, já vim aqui várias vezes, mas sempre é bom retornar para essa cidade e agora com a presença desses atletas”, finalizou.

Edição: Bruna Souza

