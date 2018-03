Botafogo oficializa acerto com atacante Rodrigo Aguirre

Manaus - O Botafogo enfim oficializou nesta quinta-feira a contratação do atacante uruguaio Rodrigo Aguirre, por empréstimo. O jogador, que chega por empréstimo, é considerado o principal reforço do time carioca para a temporada 2018.

O acerto, que já estava virando "novela", demorou porque Aguirre precisava renovar seu contrato com a Udinese, dona dos seus direitos econômicos, antes de chegar a um acordo de empréstimo com o time brasileiro. Aguirre, de 23 anos, assinou contrato até junho de 2019.

O atacante já estava no Rio de Janeiro há alguns dias e até já havia sido aprovado nos exames médicos, na semana passada. Porém, ainda precisava selar a renovação com a Udinese, o que aconteceu nesta semana. Logo em seguida, confirmou o acordo com o Botafogo.

Aguirre será apresentado oficialmente nesta sexta-feira, às 13 horas, no Engenhão. Como o acordo já era dado como certo há pelo menos uma semana, o uruguaio já iniciou os treinos com o time carioca.

Natural de Montevidéu, o atleta já tem boa experiência internacional, apesar da pouca idade. Ele já defendeu o Empoli e o Perugia, ambos da Itália, e o Lugano, da Itália, antes de ser contratado pela Udinese. Em solo uruguaio, vestiu as camisas do Liverpool e do Nacional.

No Botafogo, ele ainda não tem prazo para estrear. Primeiro porque acabou o prazo de inscrições para o Campeonato Carioca e a equipe já está fora da Copa do Brasil. Ele deve jogar somente no Brasileirão, que começará em abril. Além disso, ele ainda busca recuperar a forma física após passar por operação no joelho direito em dezembro.





