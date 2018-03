Prefeitura e ídolos do MMA lançam projeto esportivo em Manaus

Manaus – Um projeto para incentivar muitos dos jovens talentos do esporte manauense foi lançado, nesta sexta-feira (16), pela Prefeitura de Manaus, em parceria com os lutadores de MMA Anderson Silva e Ronaldo Jacaré. O evento aconteceu na Quadra Poliesportiva Edmilson Santos, no bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus.

A programação reuniu várias crianças da região que praticam esporte e sonham em ter um futuro próspero, assim como os ídolos da luta. Serão doados materiais e equipamentos para ajudar na prática das lutas.

O projeto será realizado nas escolas públicas da cidade e nos centros de ensino. Os alunos terão oportunidade de praticar atividades como futebol, natação, badminton, queimada, vôlei, basquete, atletismo, além de muitas outras atividades.



No total, serão 17 centros esportivos que vão oferecer as atividades físicas. Arthur Neto também destaca a importância de projetos de esporte voltados para crianças, pois ajuda na formação do caráter dos pequenos.

“São 17 aparelhos que irão servir para divulgarmos as artes marciais. As artes marciais trazem um sinônimo de honra e essas qualidades vão formando o caráter do cidadão”, disse o prefeito durante a cerimônia de abertura.

Segundo o prefeito, o esporte ajuda não só a melhorar a saúde das crianças, mas também na formação até a fase adulta. "Devemos nos preocupar como as crianças serão no futuro, por isso é tão importante a visita dos ídolos dessas pessoas. Ele incentivam e são exemplos de conquista. É uma honra receber pessoas que fazem bem porque pregam a saúde do esporte, o comportamento ético e o respeito. Esses são os ensinamentos que queremos passar as nossas crianças”.

Para o lutador Henrique Gabriel, de 9 anos, que já é multicampeão em disputas de luta, a vinda dos lutadores é um incentivo para o seu futuro.

“Meu sonho é crescer e ser lutador de UFC, igual ao Anderson Silva, José Aldo e Jacaré”, afirmou. O pequeno se prepara para disputar um campeonato internacional, que será realizado nos Estados Unidos.

