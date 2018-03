CBF divulga tabela detalhada do Brasileirão

Manaus - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite desta sexta-feira, a tabela detalhada das 12 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. A partida inaugural da competição será Cruzeiro x Grêmio, marcada para o dia 14 de abril, sábado, às 16 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Além do confronto entre o atual campeão da Copa do Brasil e o atual vencedor da Copa Libertadores, este sábado terá outros dois duelos: Vitória x Flamengo, no Barradão, às 19 horas, e Santos x Ceará, no Pacaembu, às 21 horas.

No domingo serão cinco jogos, entre os quais o do atual campeão Corinthians, que enfrentará o Fluminense, às 16 horas, no Itaquerão, na reedição da partida que deu o título de 2017 ao time do técnico Fábio Carille. O duelo também fará parte da cerimônia oficial de abertura da competição organizada pela CBF

Campeão em 2016, o Palmeiras estreia segunda-feira, às 20 horas, diante do Botafogo, no Engenhão. No mesmo dia e horário, o São Paulo, que não vence a competição nacional desde 2008, enfrenta o Paraná, no Morumbi.

O primeiro clássico paulista deste Brasileirão será entre Corinthians e Palmeiras. O dérbi, válido pela quinta rodada da competição, ocorrerá no Itaquerão, às 19 horas, no dia 12 de maio.

Confira a primeira rodada detalhada do Brasileirão:

14/04 (sábado)

16h - Cruzeiro x Grêmio, no Mineirão

19h - Vitória x Flamengo, no Barradão

21h - Santos x Ceará, no Pacaembu

15/04 (domingo)

11h - América-MG x Sport, no Independência

16h - Vasco x Atlético-MG, em São Januário

16h - Corinthians x Fluminense, no Itaquerão

16h - Internacional x Bahia, no Beira-rio

19h - Atlético-PR x Chapecoense, na Arena da Baixada

16/04 (segunda-feira)

20h - Botafogo x Palmeiras, no Engenhão

20h - São Paulo x Paraná, no Morumbi

