Por vaga história na semi, Manaus encara Rio Branco-AC pela Copa Verde

Manaus - Valendo a vaga inédita na semifinal da Copa Verde para o futebol amazonense, o Manaus encara o Rio Branco-AC, na partida de volta, pela segunda fase da competição. O jogo será neste domingo (18), às 18h, horário local, na Arena da Floresta, na capital acriana. No primeiro confronto entre as duas equipes, o Gavião do Norte empatou em 1 a 1, na Arena da Amazônia, em Manaus. Com resultado, o time amazonense perdeu a chance de jogar com vantagem fora de casa.

Pela terceira rodada do segundo turno, do Campeonato Amazonense, o Gavião do Norte venceu o Fast Clube por 2 a 1 pelo grupo B, e garantiu sua vaga na fase final, com sete pontos. A vitória veio em bom momento, deixando a equipe mais tranquila para o compromisso da Copa Verde.

A um passo de fazer história no cenário nacional, o Manaus pode avançar na competição e desbancar o Estrelão, que já disputou o Brasileiro da Série C. Para isso, o treinador Igor Cearense tem, no seu comando, a partida mais difícil pela frente. Para ele, todo trabalho foi realizado nesses últimos dias para o elenco conseguir a classificação.

“Agora vamos trocar o chip, porque mudou tudo e temos a Copa Verde pela frente. Imagino o jogo com Rio Branco muito difícil, como foi aqui com Rio Negro pelo estadual, uma verdadeira final. Vamos agora para o Acre e todos estão muito focados para esse compromisso. Temos tudo para fazer uma boa partida, pois condições temos pela qualidade do nosso time”, explicou.

Autor do gol da vitória diante do Fast, pelo campeonato, o volante Derlan, mostrou toda a sua confiança sobre a definição da vaga na Copa Verde fora da capital, mesmo sabendo da qualidade do adversário. Segundo o jogador, o importante é acreditar na classificação.

“Enfrentar o Rio Branco na Arena da Floresta é muito difícil. Já tive a grandeza de jogar contra eles, pelo São Raimundo do Pará, onde ganhamos de 2 a 0. Sei das dificuldades que é enfrentar eles lá no Acre, pois o campo do estádio é pequeno. Nosso time está bem postado, sabemos a nossa qualidade e em todos os outros jogos marcamos gols. Se fizemos lá, podemos sair com a classificação, o que seria algo inédito para o futebol amazonense”, salientou.

Motivado

Um empate sem gols ou uma vitória simples classifica o Rio Branco para próxima fase da competição nacional. Para isso, a diretoria fez uma enquete e colocou os ingressos a preços promocionais, no valor de R$ 10 (meia) e R$ 20, com o objetivo de atrair os torcedores.

Pelo segundo turno, do Campeonato Acriano, o Estrelão teve dois jogos e duas goleadas. No jogo com São Francisco, ele venceu por 5 a 0 e com Vasco foi de 4 a 0. Os dois resultados foram importantes para deixar a equipe mais confiante para partida com o Manaus, que vale a vaga na semifinal pela Copa Verde.

O jogo de volta entre Rio Branco e Manaus terá a arbitragem do Estado de Tocantins. O árbitro central será Jânio Pires Gonçalves, auxiliados por Natal da Silva Ramos Júnior e Samuel Smith Nóbrega Silva.

