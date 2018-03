1ª etapa Amazonas de Futevôlei premia atletas no fim de semana

Manaus - A 1ª etapa Amazonas de Futevôlei na categoria principal, será realizada neste sábado (17) e domingo (18). Os jogos iniciam a partir das 15h, e serão realizados na Arena Perrone 1, bairro Flores, Zona Centro-Sul da cidade. A previsão na temporada é a realização de quatro etapas. A realização é da Federação Amazonense de Futevôlei (FAFv).

A competição vai premiar os atletas com um valor bem significativo, com total de R$ 2.500. A dupla campeã vai levar o prêmio de R$ 1 mil. O segundo lugar a quantia de R$ 500, o terceiro embolsará o valor de R$ 300 e o quarto colocado leva R$ 200. Além do valor financeiro, os vencedores serão premiados com troféus, medalhas e pontos no ranking de 2018.

De acordo com o presidente da Federação, José Felizardo Júnior, ex-jogador da modalidade e com títulos no cenário local, disse que a expectativa é grande para o evento, pois reunirá os melhores do esporte.

“Vale ressaltar que os principais atletas de referência nacional são a maioria do município de Maués. É grande a expectativas para essa primeira etapa, com a participação de vários atletas de nível nacional, entre eles, os irmãos Perrone, que estão entre os top 10 do Brasil, além de Guigui, que faz dupla com Sabá, sendo várias vezes campeão Amazonense”, disse, mas ainda acrescentou.

“Posso citar também, David e Preto, ambos chegaram a ser várias vezes campeão Brasileiro, correndo por fora, temos a dupla formada por Maradona e Roney, que também é uma das duplas candidatas ao título. Vale ressaltar que os atletas Guigui, David, Preto e Roney são oriundos do município de Maués, considerada a capital amazonense do Futevolei”, salientou.





