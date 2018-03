Manaus FC derrota Rio Branco-AC nos pênaltis e avança na Copa Verde

Jogo aconteceu no Acre. | Autor: Divulgação

Manaus - O Manaus FC não cansa de quebrar tabus e fazer história. Na noite do último domingo (18), o Gavião do Norte aprontou das suas, eliminou o Rio Branco-AC e se garantiu nas semifinais da Copa Verde. O jogo, disputado na Arena da Floresta, na capital acriana, terminou empatado por 1 a 1 no tempo normal e com vitória do time comandado pelo técnico Igor Cearense nos pênaltis por 4 a 2.

Os gols da partida foram marcados por Diogo Dolen, para o Estrelão, e Hamilton, para o Manaus. Nas cobranças de tiro livre direto, Negueba, Panda, Deurick e o mesmo Hamilton converteram para o Gavião, enquanto Cleitinho desperdiçou. Pelo lado dos donos da casa, apenas Igor e Dos Santos marcaram. Já Adriano Chuva e Matheus Morais perderam.

Esta é a primeira vez na história da Copa Verde – criada em 2014 – que uma equipe amazonense chega à semifinal da competição regional. Agora, o Manaus FC terá pela frente o Paysandu. O jogo de ida acontece em Belém, no dia 28 deste mês, em horário e local a ser definido. A volta está marcada para 11 de abril, também sem definição de local e hora.

O confronto diante do Paysandu será o segundo do Gavião diante de uma equipe paraense nesta edição da Copa Verde. Pela primeira fase, o Manaus eliminou o Remo e quebrou o tabu de nunca um time amazonense ter derrotado um paraense na competição. Quem passar deste confronto irá encarar o vencedor de Luverdense-MT e Atlético-ES na final do torneio regional.





