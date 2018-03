Time de futebol feminino do Iranduba apresenta seleção e novo uniforme

Manaus- O Esporte Clube Iranduba da Amazônia reuniu a imprensa nesta segunda-feira (19) para apresentar o elenco feminino do clube, além do novo uniforme, para o Brasileirão 2018. O evento foi realizado em um shopping da Zona Oeste de Manaus.

A abertura ficou por conta da apresentadora de programas esportivos, Daniela Boaventura, que enalteceu o futebol feminino no Brasil e principalmente a campanha que o Iranduba vem realizando nesses últimos anos.

Leia também: 1ª etapa Amazonas de Futevôlei premia atletas no fim de semana

"A equipe já bateu alguns recordes, como colocar 25 mil torcedores na Arena da Amazônia na final contra o Santos. No Rio de Janeiro, por exemplo, em 2017 o maior público foi 16 mil torcedores . Esse é o Iranduba e devemos levar esse time para a igualdade dentro de campo, sem diferença entre o esporte masculino e feminino no Brasil. E hoje, ele está transformando 28 sonhos. Hoje essas meninas são jogadoras profissionais de futebol", finalizou.

apresentadora de programa de esportes Daniela Boaventura, | Foto: Marcely Gomes

O presidente do time, Amarildo Dutra, explicou que o bom trabalho vem da colaboração de toda uma equipe e que estão lutando para que Manaus sedie a Copa Libertadores em 2018." Foram 12 dias de trabalho árduo. E como ninguém faz nada sozinho, eu gradeço e digo que o Giba tem uma parcela fundamental nesse crescimento. Paralelo a isso, quero pedir apoio para a divulgação do vídeo que estará disponível hoje ainda. É nossa campanha para Manaus sediar a Libertadores. Já entregamos o protocolo e estamos no aguardo da decisão que sairá no dia 25", finalizou.

Quem representou as jogadoras na coletiva, foi a artilheira do time, Djenifer Becker a volante aponta que as melhorias vem crescendo para as mulheres dentro do esporte. "O espaço para as mulheres, no esporte, ainda não está como gostaríamos, mas não podemos negar que vem crescendo. Comparado com anos anteriores, é claro que evoluiu. Temos times no Brasil com grande estrutura. Clubes que estão assinando a carteira de trabalho, como nós temos aqui. E espero que continue e que os outros times sigam esse exemplo de profissionalizar e registrar as jogadoras".

Artilheira do Esporte Clube Iranduba da Amazonia Djenifer Becker | Foto: Marcely Gomes

Para reforçar o time, a novidade para a temporada 2018, é da jogadora da seleção brasileira, e recentemente contratada do Corinthians, a meia, Amanda Veiga. "Eu estava no Corinthians disputando a libertadores, meu contrato acabou e estava aguardando algum chamado. O diretor entrou em contato comigo e acertamos tudo. Venho de muito longe, sou paranaense, mas posso dizer já estou adaptada a Manaus, com o clima e, espero fazer um bom ano de trabalho aqui", apontou.

O time de futebol feminino do Iranduba é o sétimo em títulos no raking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Está a frente, por exemplo, do time do Flamengo. Está invicto no Campeonato Amazonense de Futebol desde 2011. Faz parte dos quatro times femininos profissionalizados do Brasil, juntamente com o Santos, Esporte e Vitória.

Leia mais:

Chacina: atiradores matam três e ferem um em roubo a sítio no AM

CMPM 1 mantém aulas após erro em comunicado emitido neste domingo

Bebê de um ano era agredido pela mãe em Manicoré, no interior do AM