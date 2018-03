Karateca faz rifa para arrecadar dinheiro e representar o Amazonas

Manaus - A atleta mirim Kayane Lucena, 7, aposta na venda de rifas, para arrecadar dinheiro com intuito de ajudar a custear as despesas para participar da etapa classificatória, que antecederá o Campeonato Brasileiro de Karatê. O evento acontecerá em outubro deste ano, pela Confederação Brasileira de Karatê (CBK), em Uberlândia (MG), que reunirá os 20 melhores atletas do Brasil.

Kayane gravou um vídeo oferecendo as rifas que custam R$2 e seus pais postaram na internet. Apostando no talento da menina, o treinador Whashinton Melo, garante que a atleta tem grandes chances de sucesso. “Ela é um destaque. É a 1ª melhor no ranking do estado do Amazonas e a 3ª melhor atleta do Brasil na categoria Sub-6 até 8 anos”, comenta.

O prêmio da rifa são dois pares de tênis e o sorteio será no dia 25 de março, ao vivo, pelo facebook da Kayane Lucena.

A atleta é a 1ª melhor no ranking do estado do Amazonas e a 3ª melhor atleta do Brasil na categoria Sub-6 até 8 anos. | Foto: Arquivo pessoal

Leia também: 1ª etapa Amazonas de Futevôlei premia atletas no fim de semana

Segundo o treinador, a karateca, por ser a primeira no ranking amazonense, já garantiu uma vaga na seleção amazonense. “Ela já conquistou alguns títulos e os mais expressivos foram agora: o Manaus Open, no início do ano, e também ano passado em Salvador, o Campeonato Brasileiro, onde ficou em terceiro lugar”, lembrou.

Ao todo serão cinco chances de participar das eliminatórias em todo o Brasil. Melo explica que em cada eliminatória é classificado quatro atletas para a grande final. "Já aconteceu uma etapa na Paraíba. Ainda teremos outras em Minas Gerais, Maranhão, Santa Catarina e Rio de Janeiro".

Confira o vídeo da Kayane aqui.

Leia mais: Manaus FC derrota Rio Branco-AC nos pênaltis e avança na Copa Verde

Por vaga história na semi, Manaus encara Rio Branco-AC pela Copa Verde

CBF divulga tabela detalhada do Brasileirão