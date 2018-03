Quarta fase da Copa do Brasil terá São Paulo x Atlético-PR

Manaus - O sorteio dos confrontos da quarta fase da Copa do Brasil foi realizado nesta segunda-feira, na sede da CBF, no Rio, e definiu que o São Paulo vai enfrentar o Atlético Paranaense, enquanto o Internacional duelará com o Vitória. Estes foram os duelos que despontam como os mais interessantes entre os sorteados para este próximo estágio da competição.

O Atlético-MG, por sua vez, vai encarar o Ferroviário-CE, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro neste ano. Em má fase, a Ponte Preta, que caiu para a Série B em 2017, terá pela frente o Náutico, que foi rebaixado à Série C no fim do ano passado.

O outro duelo da quarta fase envolverá Avaí e Goiás. O time catarinense foi o responsável pela eliminação do Fluminense no estágio anterior do torneio, sendo que tanto o Avaí quanto o time de Goiânia vão disputar a Série B nesta temporada.

Os vencedores destes confrontos da quarta fase vão avançar às oitavas de final, fase em que entrarão na Copa do Brasil os times que estão competindo na Copa Libertadores: Corinthians, Cruzeiro, Palmeiras, Santos, Grêmio, Flamengo, Vasco e Chapecoense (já eliminada da competição continental.

Também entrarão direto nas oitavas de final o América-MG, por ser o atual campeão da Série B, o Bahia, campeão da Copa do Nordeste, e o Luverdense, campeão da Copa Verde.

Mandos de campo

Horas depois de os confrontos da quarta fase da Copa do Brasil serem definidos, a CBF determinou, também por meio de sorteio, a ordem dos mandos de campo. Na atual edição, não há o critério do gol fora de casa para servir de desempate.

O São Paulo fará o primeiro duelo contra o Atlético Paranaense fora de casa. O Atlético Mineiro receberá o Ferroviário-CE no jogo de ida. A Ponte Preta enfrentará o Náutico em casa no primeiro jogo, assim como o Internacional no duelo contra o Vitória e o Avaí no jogo contra o Goiás.

A CBF ainda não divulgou as datas dos confrontos da quarta fase da competição, inicialmente prevista para acontecerem nos dias 4, 11 e 18 de abril.