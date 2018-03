Jogadores da seleção sub-20 comentam clima de Manaus e focam em treino

Manaus - No terceiro dia da seleção brasileira sub-20 em Manaus, o zagueiro Patrick (Flamengo) e o volante Vitor Bobsin (Grêmio) foram os jogadores que participaram da coletiva de imprensa, na tarde desta segunda-feira (19), no Estádio Ismael Benigno, a Colina, Zona Oeste da cidade. O time canarinho desembarcou no início do último sábado (17), no Aeroporto Eduardo Gomes. O Brasil se prepara para o amistoso com México, no domingo (25), na Arena da Amazônia.

Apesar da idade, os dois jogadores já vestem a camisa amarelinha há algum tempo, sendo oriundos das seleções de base sub-15 e sub-17. O grupo ficou completo hoje, com a chegada do meio Mauro Júnior (PSV Eindohoven), os atacantes Vitor Gabriel (Flamengo), Jhony Lucas (Paraná), Augusto (Real Madrid), além do zagueiro Matheus Thuller (Flamengo).

Pela primeira vez em Manaus, Vitor Bobsin disse que já está acostumado com as viagens e gosta de conhecer lugares diferentes. Para ele, os treinos na capital amazonense estão em ritmo acelerado e os jogadores estão se adaptando ao clima.

Os jogadores comentaram o clima de Manaus | Foto: Márcio Melo





“Viajava com meu clube, mas nunca para essa parte de cima do país. Para nós está sendo diferente, conhecer um pouco da cultura e das comidas típicas do Amazonas. Os treinos estão sendo puxados e estamos nos adaptando ao calor, porque lá no Sul é bastante frio, mas estou conseguindo me adaptar”, completou.

De acordo com o jogador do Flamengo, o zagueiro Patrick, apesar de ser uma seleção de base, a maioria dos jogadores já pode ser considerada experiente, pois os profissionais têm passagens por outras seleções em competições internacionais.

“Já temos uma experiência aqui na seleção e temos que passar para os outros jogadores isso. Temos que levar a sério esse jogo, mesmo sendo um amistoso, porque tudo é levado com muita seriedade. Esses dois dias de treino foram bem pegados. Aqui em Manaus é bem abafado, apesar da chuva, mas vamos levando tudo isso com tempo para ficar da melhor maneira possível”, completou.

