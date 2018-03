Em sorteio, Manaus pega Paysandu fora e decide vaga em casa para final

Manaus - No sorteio realizado na tarde desta segunda-feira (19), pela CBF, o Manaus FC decide com Paysandu a vaga na final da Copa Verde, no dia 11 de abril, na capital amazonense. Já o primeiro jogo com Papão será no dia 28 de março, em Belém. A outra semifinal da Copa Verde será também em dois jogos, entre Luverdense-MT e Atlético-ES.

Depois da classificação em cima do Rio Branco, com empate no tempo regulamentar em 1 a 1, e nos pênaltis por 4 a 2, neste domingo (18), o Gavião do Norte vive um momento especial e de muita expectativa. A meta da diretoria, comissão técnica e jogadores é conseguir um feito jamais alcançado por qualquer outra equipe do futebol amazonense na competição nacional, desde a criação do torneio.

Além da Copa Verde, no Campeonato Amazonense da Série A, o Manaus terminou na primeira colocação do grupo B do segundo turno, com sete pontos, sem perder uma partida. Com o resultado, a equipe garantiu sua presença direto na semifinal. Na classificação geral do campeonato, o Gavião do Norte ocupa a terceira posição, com 12 pontos.

Para o presidente do Manaus, Giovanni Alves, o sorteio pode ser considerado uma ‘benção’, pois a torcida era grande para a decisão da vaga ser em casa. Ele disse que jogar a primeira partida fora da capital será dramático.

“Sempre é bom decidir um jogo desses dentro de casa. Ser for falar que pensava ao contrário, não estaria falando a verdade. Nós torcemos muito hoje para fazer esse jogo de volta em Manaus. A primeira partida será com dificuldades por jogar em Belém, com Paysandu, com toda sua história e com um título da Copa Verde, vai ser muito difícil. Fomos agraciados de fazer essa segunda partida em Manaus”, comentou.

Independente de qualquer resultado na primeira partida, o dirigente do Gavião já pensa no compromisso de voltar para decisão da vaga. Ele pensa em estratégias de atrair o torcedor para lotar o estádio.

“Existem vários tipos de estratégias que podemos montar para esse jogo. A primeira seria a ajuda da imprensa no geral, sendo a união de todos e pedir ajuda na divulgação da partida. Estamos pensando em outras situações, como nos valores de ingressos, venda antecipada, sorteios, enfim, fazer um grande barulho para chamar o torcedor”, concluiu.

