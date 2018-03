Seleção Mexicana Sub-20 desembarca em Manaus e faz treino nesta terça

Manaus - A Seleção Mexicana Sub-20 desembarcou em Manaus na noite desta segunda-feira (19). Visando o amistoso contra o Brasil, que ocorre no próximo domingo (25), às 18h, na Arena da Amazônia, o grupo dará início aos treinamentos a partir desta terça-feira (20), às 17h, no campo do Sesi - Clube do Trabalhador, localizado no bairro Coroado, zona leste da capital.

A partida é promovida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em parceria com o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) e Secretaria de Segurança Pública (SSP), e vai contar com o apoio da Federação Amazonense de Futebol (FAF) e Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur).

De acordo com o gerente de equipe da Seleção Mexicana, Andrés Matheus, o grupo está bastante focado e vem dando continuidade ao trabalho da Seleção Sub-17, prova disso é que sete jogadores estão compondo a equipe Sub-20. Andrés falou ainda da alegria de poder jogar em Manaus e do respeito pela potência que é o Brasil no futebol.

“Já tivemos a oportunidade de enfrentar a equipe de base da seleção brasileira em 2015 e sabemos da qualidade de todo o grupo. Respeitamos muito o Brasil e estamos contentes por poder enfrentá-los na sua casa. Tenho certeza que será um duelo bastante acirrado e o público pode esperar uma grande partida entre as duas equipes”, disse Andrés.

A partida é promovida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) | Foto: Mauro Neto/Sejel

O engenheiro mexicano José Angel, de 35 anos, que esteve presente durante a chegada da seleção mexicana Sub-20, contou que sempre foi apaixonado por futebol e que poder ver um amistoso entre o país em que nasceu e o que mora atualmente é algo fantástico. “Sou fanático pelo América (México) e dois jogadores que jogam pela Seleção, Carlos Vargas e Diego Laines, irão participar do amistoso. Já comprei meu ingresso pela internet e será emocionante ver essa partida entre as duas equipes. Apesar de gostar muito do Brasil, até porque é o País em que moro, o sangue fala mais alto e minha torcida, no dia do jogo, será do México”, afirmou José Angel.

Programação – A Seleção Mexicana realizará o primeiro treino a partir das 17h desta terça (20), continuando a sequência na quarta (21), sexta (23) e sábado (24), todos no campo do Sesi – Clube do Trabalhador, situado no bairro Coroado, zona leste da capital.

Ingressos - As vendas físicas dos ingressos para o amistoso da Seleção Brasileira Sub-20 contra o México começam nesta terça-feira (20/3), somente na bilheteria do ginásio Poliesportivo do Amazonas (Amadeu Teixeira), na zona centro-sul de Manaus, das 10h às 19h.

Os bilhetes custam para cadeira superior R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), cadeira inferior R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), Cadeira VIP R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) e camarote fechado, R$ 150 (por pessoa). O pagamento poderá ser feito por dinheiro, cartões de débito (Visa Electron e Maestro) e cartões de crédito (Mastercard e Visa).

