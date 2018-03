Zé Ricardo teme que lesão de João Paulo pressione árbitro

Manaus - O técnico do Vasco, Zé Ricardo, está preocupado com a arbitragem no clássico contra o Botafogo, quarta-feira, às 21h45, no estádio do Engenhão, pela semifinal da Taça Rio. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, ele teme que Wagner do Nascimento Magalhães, confirmado para apitar a partida, entre pressionado por conta de um lance do último duelo entre as equipes.

No domingo, durante a vitória do Vasco por 3 a 2 sobre o rival, o volante João Paulo, do Botafogo, sofreu falta grave de Rildo. O atacante do Vasco deixou a sola ao dividir uma bola no meio-campo e o botafoguense chutou as travas da chuteira do adversário com muita força e caiu no gramado.

Rildo recebeu apenas cartão amarelo. João Paulo deixou o campo de maca, teve confirmada uma grave lesão na fíbula e na tíbia, passou por cirurgia na segunda-feira e deve ficar ao menos seis meses fora do gramado.

"Todos nós lamentamos a contusão do João Paulo. Realmente, ninguém gosta de ver um atleta da qualidade e da importância do João Paulo para o grupo se machucar. O Vasco, o Zé Ricardo, todos nós, lamentamos muito o que aconteceu", disse.

"O outro fato é a questão da arbitragem. Eu entendo o lado do Botafogo, mas acredito que amanhã (quarta-feira) o jogo não pode ser focado e nem voltado para esse tipo de questionamento. Que o árbitro tenha tranquilidade para apitar. É uma partida decisiva e tenho certeza que o Botafogo não quer ser favorecido, assim como o Vasco. Desejamos uma arbitragem imparcial", concluiu.

O treinador também pediu a seus jogadores que esqueçam a vantagem de poder jogar pelo empate. Por ter feito melhor campanha na fase de grupos, o Vasco joga pela igualdade no clássico desta quarta-feira.

"É uma vantagem importante, mas só iremos imaginar e trabalhar com ela nos momentos finais. Se entrarmos em campo para empatar, as coisas tendem a se complicar. Acredito que será uma boa partida", afirmou o treinador.

Baixas - Zé Ricardo comandou um treino tático nesta segunda e não confirmou a escalação da equipe. Certo apenas é que ele não contará com o goleiro Martín Silva, convocado pela seleção uruguaia, e também não terá o atacante Rildo, machucado.





