Lateral Ismaily é convocado para a Seleção Brasileira

Manaus - A comissão técnica da Seleção Brasileira convocou, nesta terça-feira (20), o lateral-esquerdo Ismaily, do Shakhtar Donetsk (Ucrânia). Ismaily substituirá Alex Sandro. O atleta da Juventus queixou-se de um desconforto após o primeiro treino da Seleção em Moscou.

Acompanhado do médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, realizou exames na noite de ontem e foi constatada uma lesão muscular na coxa direita que o impossibilita de se recuperar a tempo para os jogos contra Rússia e Alemanha.

Dentre as observações in loco da comissão técnica, Ismaily foi acompanhado pelo técnico Tite e pelo coordenador Edu Gaspar em dezembro de 2017 e pelos analistas Fernando Lázaro e Matheus Bachi em fevereiro deste ano.

