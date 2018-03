México realiza primeiro treino no Sesi, de olho no amistoso com Brasil

Manaus - Com total de duas horas, a seleção mexicana sub-20 realizou seu primeiro treino em Manaus, na tarde desta terça-feira (20), no Clube do Trabalhador, o Sesi, Zona Leste da cidade. A delegação El Tricolor desembarcou na capital amazonense, na noite desta segunda-feira (19), no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, no Tarumã, Zona Oeste.

A preparação do México visa o amistoso com o Brasil, no domingo (25), às 18h, na Arena da Amazônia. Já o Brasil chegou a Manaus no último sábado (17), com os jogadores desembarcando em voos diferentes. O grupo ficou completo nesta segunda, quando se integraram os outros atletas ao elenco, em Manaus.

Leia também: Seleção Mexicana Sub-20 desembarca em Manaus e faz treino nesta terça

No campo do Sesi, o treinador Diego Ramirez reuniu seus jogadores no meio campo para uma conversa, depois os atletas fizeram uma corrida em torno do campo. Além disso, o grupo ainda teve um trabalho tático e de posicionamento, bem como os goleiros fizeram um treino separado. Por fim, os jogadores realizaram chutes a gol.

Com um total de 20 jogadores, sendo dois goleiros, o técnico Diego Ramirez analisou o time que começa os treinos para o amistoso com Brasil. Ele tem ciência da qualidade do adversário, pois joga em casa e com apoio da torcida.

“O time está completo, hoje chegou os três jogadores que estavam faltando na equipe. Fizemos um treino para relaxar os atletas depois da viagem e temos toda uma programação até a partida com Brasil. Sabemos da experiência internacional que tem a seleção brasileira, sem dúvida, para nós é um privilégio vir a Manaus e enfrentar a seleção. Minha equipe tem jogadores com experiência em mundiais da categoria, tem vários jogadores com passagem, mas creio que será um bom parâmetro para ambas as equipes”, explicou.

Segundo o comandante mexicano, vir a Manaus não é novidade, pois teve uma passagem na época da Copa do Mundo de 2014, quando veio para observar as seleções nacionais. Para ele, essa experiência será importante para repassar aos jogadores um pouco da experiência com o clima amazônico.

“Estamos muito bem, nos adaptando nesses dois dias. Já tive uma experiência previa de estar em Manaus, na Copa de 2014. Pude vir na cidade para ver a partida entre Croácia e Camarões, que pertencia ao Grupo do México, por isso, já conhecia a cidade. A maioria dos jogadores também já conhecia. Hoje estamos conhecendo o clima, a umidade e todos os fatores externos. Espero que na partida com Brasil possamos fazer uma grande exibição”, disse.

Edição: Bruna Souza

Leia mais:

Bebê degolado em parto no AM estava com cabeça presa ao canal vaginal

Homem tenta matar suposto traficante no Morro da Liberdade

Juiz Elci Simões de Oliveira é empossado desembargador no TJAM