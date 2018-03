Técnico do México Sub-20 fala do privilégio de enfrentar o Brasil

Manaus - A seleção mexicana Sub-20 fez seu primeiro treino preparatório, no Campo do Sesi, Coroado, Zona Leste, na noite desta terça-feira (20), como preparação para o amistoso na Arena da Amazônia contra a Seleção Brasileira, neste domingo (25), a partir das 18h. Durante o treinamento, o técnico mexicano, Diego Ramírez, falou do privilégio de enfrentar o Brasil.

O jogo é uma realização da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em parceria com o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) e Secretaria de Segurança Pública (SSP), e vai contar com o apoio da Federação Amazonense de Futebol (FAF) e Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur).

A seleção mexicana Sub-20 fez seu primeiro treino preparatório nesta terça-feira (20) | Foto: Mauro Neto/Sejel

Com a coordenação do técnico Diego Ramírez, a equipe mexicana começou os treinos com um aquecimento seguido de bate bola recreativo. Já aquecidos, o técnico apostou no treino tático. Reduziu o campo, colocou os jogadores em suas respectivas funções e fez a bola rolar.

Para o técnico Ramírez, esse treino foi para conhecimento dos jogadores quanto ao clima de Manaus. “Para nós, essa partida representa muito. Jogar com essa seleção de jogadores novos, mas experientes, é uma honra. Nós também estamos em formação de uma equipe nova para o mundial de 2019.

Sem dúvida, esse jogo servirá de parâmetro para finalizar essa nova formação da equipe”, disse.

A equipe mexicana enfrenta o Brasil no próximo domingo | Foto: Mauro Neto/Sejel

Ingressos

Os ingressos para o amistoso da Seleção Brasileira Sub-20 contra o México comprados pela internet poderão ser retirá-los a partir desta quarta-feira (21), no Ginásio Poliesportivo do Amazonas (Arena Amadeu Teixeira), Zona Centro-Sul de Manaus, e também na Loja Kopenhagen, no Manauara Shopping. Os bilhetes custam para cadeira superior R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), cadeira inferior R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), Cadeira VIP R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) e camarote fechado, R$ 150 (por pessoa). O pagamento pode ser em dinheiro, cartões de débito (Visa Electron e Maestro) e cartões de crédito (Mastercard e Visa).

