Abel brinca sobre eventual pênalti a favor do Flamengo

Manaus - O técnico Abel Braga aproveitou a entrevista coletiva desta quarta-feira para brincar com o centroavante Henrique Dourado, que trocou o Fluminense pelo Flamengo nesta temporada. Questionado sobre uma eventual cobrança de pênalti do jogador no Fla-Flu de quinta-feira, às 20 horas, pela semifinal da Taça Rio o treinador respondeu:

"Ele vai perder.Ele tem a manha, mas ninguém é perfeito. Se por acaso tiver, mas espero que não tenha, ele vai perder", disse. Na última temporada, no time tricolor, Dourado cobrou 11 pênaltis e converteu todos.

O centroavante já informou em outra ocasião que lembra-se de ter perdido somente um pênalti ao longo de toda sua carreira, em 2014, ainda com a camisa do Palmeiras, diante do Atlético-MG. E isso porque o árbitro mandou voltar a primeira cobrança, convertida pelo jogador.

"Temos que chegar junto em qualquer um que jogar. O Dourado é um amigo, deu o máximo sempre, mas agora está do outro lado. Vamos tentar de tudo para que ele faça um jogo ruim. É um ingrediente a mais", prosseguiu o treinador. Abel também não revelou a formação que pretende mandar a campo na quinta-feira.

"O treinador tem sempre que ter dúvida na escalação. Eu quero ter dúvida. O Ayrton é um dos mais regulares do time e o Marlon voltou a ser aquele do ano passado", despistou sobre uma das vagas no meio-campo.

