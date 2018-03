Sem Neymar, Fred herda camisa 10 da seleção em amistoso

Manaus - A CBF anunciou na tarde desta quarta-feira a numeração que será utilizada pela seleção brasileira no amistoso diante da Rússia. O principal destaque ficou por conta da camisa 10, herdada pelo meio-campista Fred, do Shakhtar Donetsk, na ausência do lesionado Neymar.

Principal craque da seleção, Neymar costuma usar a camisa 10 a serviço do Brasil. Mas a fratura no quinto metatarso de seu pé direito no fim do mês passado o afastou do futebol e deixou o número vago na camisa brasileira. Melhor para Fred, uma das surpresas nesta convocação, que ficou com ele.

Maior surpresa de Tite, Ismaily será o camisa 6. Convocado às pressas após as lesões de Filipe Luis e Alex Sandro, o jogador também do Shakhtar ficou com o número normalmente usado pelo lateral-esquerdo titular.

Outras novidades na escalação, o goleiro Neto será a camisa 16, Anderson Talisca usará a 18, enquanto Pedro Geromel terá a 20, Taison, a 24 e Willian José, a 25. ~~A tendência é que Tite não escale a seleção do 1 ao 11. Se ele assim fizesse, o Brasil teria diante da Rússia: Alisson; Daniel Alves, Miranda, Rodrigo Caio e Ismaily; Casemiro, Renato Augusto Fred, Philippe Coutinho e Douglas Costa; Gabriel Jesus.

O Brasil enfrenta a Rússia nesta sexta-feira, às 13 horas (de Brasília), em Moscou. A CBF não confirmou, mas a tendência é que esta mesma numeração seja utilizada também no amistoso diante da Alemanha, terça-feira que vem, em Berlim.

