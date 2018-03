Seleções Sub-20 de Brasil e México fazem jogo-treino em Manaus

Manaus - As seleções Sub-20 de Brasil e México realizam um jogo-treino na Arena da Amazônia, localizada no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus, às 18h, com portões fechados. Apenas a imprensa credenciada poderá acompanhar a partida, que servirá como preparação para o amistoso entre as equipes no domingo (25), às 18h, na Arena.

Os jogos são promovidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em parceria com o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) e Secretaria de Segurança Pública (SSP), e vai contar com o apoio da Federação Amazonense de Futebol (FAF) e Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur).

Leia também: México realiza primeiro treino no Sesi, de olho no amistoso com Brasil

Para o técnico da equipe mexicana, Diego Ramírez, tanto o jogo-treino quanto o amistoso serão importantes para analisar a melhor formação da equipe, que ainda está em construção. Ele lembrou ainda que não há destaques para nenhum jogador específico.

“Sabemos e respeitamos a potência que é o Brasil no futebol, mas da mesma forma que os jogadores brasileiros têm experiências internacionais, nossa equipe também possui, então acredito que essa troca de vivências será muito importante para todos os envolvidos. Além disso, não há jogadores a serem destacados, pois nossa equipe atua em conjunto e todos os esforços e dedicação são coletivos”, afirmou Ramírez.

Expectativa

Em sua terceira passagem pela Seleção Brasileira, o meio campista Alan de Souza, que também é jogador do Palmeiras, falou sobre a expectativa para o jogo-treino e o amistoso que ocorrem nesta quinta-feira (21) e no próximo domingo (25), respectivamente.

“Como todos sabem o México é uma grande equipe, tem títulos mundiais na Base e possui jogadores que são bastante conhecidos. Acredito que todos temos capacidade de fazer um bom jogo, então agora é a hora de mostrar o nosso futebol dentro de campo”, disse Alan.

Ingressos

Os ingressos para o amistoso da Seleção Brasileira Sub-20 contra o México comprados pela internet podem ser retirados a partir desta quarta-feira (21), na Arena Amadeu Teixeira, Estádio Carlos Zamith, no Coroado, Zona Leste, Estádio Ismael Benigno (a Colina), Zona Oeste e na Loja Kopenhagen, no Manauara Shopping. As vendas continuam nesses locais.

Os bilhetes continuam à venda com os seguintes preços: cadeira superior R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), cadeira inferior R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), cadeira VIP R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) e camarote fechado, R$ 150 (por pessoa). O pagamento pode ser em dinheiro, cartões de débito (Visa Electron e Maestro) e cartões de crédito (Mastercard e Visa).





Edição: Luís Henrique Oliveira





Leia mais:

Arthur defende valorização da Amazônia, em Porto Velho

Professora faz campanha para comprar remédios de filha com leucemia

Mulher oferece geladeira na OLX e 'compradores' fazem a limpa na casa