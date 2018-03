PSG é punido e não terá 100% da torcida em próximo jogo da Uefa

Manaus - O Paris Saint-Germain foi eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, mas na próxima vez que disputar a competição, terá que atuar com parte de seu estádio fechada. O clube francês foi punido nesta quinta-feira pela Uefa pelo comportamento de seus torcedores justamente diante do rival espanhol.

O comitê disciplinar da Uefa ordenou que o setor norte do estádio Parque dos Príncipes seja fechado na próxima partida do time em casa na competição. O PSG lidera com folga o Campeonato Francês e estará de volta à Liga dos Campeões já na temporada que vem.

Leia também: Na semi do Carioca, Fluminense e Flamengo jogam por vaga na final

O problema julgado pela Uefa aconteceu no último dia 6, quando o time foi derrotado pelo Real em casa e acabou eliminado da Liga dos Campeões. Na ocasião, torcedores franceses acenderam fogos e sinalizadores nas arquibancadas, o que é proibido pela entidade. Por isso, o clube ainda foi multado em 43 mil euros (cerca de R$ 175 mil).

A Uefa também puniu o Olympique de Marselha pelo comportamento de sua torcida na vitória sobre o Athletic Bilbao, na semana passada, fora de casa, que levou o time às quartas de final da Liga Europa. Na ocasião, torcedores entraram em conflito com os seguranças do estádio. Por isso, o Olympique não poderá vender ingressos para o duelo fora de casa com o RB Leipzig, daqui duas semanas, pelas quartas da competição.





Leia mais:



Seleções Sub-20 de Brasil e México fazem jogo-treino em Manaus

Jadson sofre contratura e se torna mais um desfalque no Corinthians

Sem Neymar, Fred herda camisa 10 da seleção em amistoso