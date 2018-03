Brasil e México empatam em jogo-treino realizado na Arena da Amazônia

Manaus - A Seleção Brasileira Sub-20 empatou com o México em 1 a 1, em jogo-treino com portões fechados, realizado nesta quinta-feira (22), na Arena da Amazônia, na Zona Centro-Sul de Manaus. A partida serviu de preparação para o amistoso entre as equipes que será no próximo domingo (25), às 18h, na Arena.

O jogo é uma realização da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em parceria com o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) e Secretaria de Segurança Pública (SSP), e vai contar com o apoio da Federação Amazonense de Futebol (FAF) e Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur).

Sobre a partida, o técnico da Seleção Brasileira Sub-20, Carlos Amadeu, disse que apesar do empate, a equipe teve grandes oportunidades de virar o jogo ainda no primeiro tempo. “Agora que tivemos uma primeira impressão do México, devemos estudá-lo para que a superação possa vir de forma rápida. Mesmo com várias chances de vencer este duelo, infelizmente o gol não veio. Para domingo, buscaremos corrigir o que não deu certo neste jogo-treino, de modo que o resultado seja consequência de melhorias para garantir o que é desejado, isto é, a vitória brasileira”, afirmou.

O comandante da Seleção mexicana Sub-20, Diego Ramírez, falou sobre o prazer de jogar no Brasil e da expectativa para o amistoso que acontece no domingo (25). “Fizemos uma boa partida e tivemos a felicidade de sair na frente logo no primeiro tempo. Agora o momento é de corrigir alguns erros e buscar melhorar o que falta para que o resultado seja positivo para seleção mexicana”, disse.

Os gols

No início do primeiro tempo, o México abriu o placar aos três minutos, com um gol de Macias, após falha da defesa brasileira. O jogo continuou bastante acirrado, mas sem gol até o fim desse período. Já no segundo tempo, Hélio Júnior apareceu na área pela esquerda e marcou para seleção canarinho, em uma bela jogada pela esquerda. Mesmo com várias tentativas de finalização, o placar terminou empatado em 1 a 1.

CBF Social

Como parte das atividades promovidas pelo projeto CBF Social no Amazonas, o jogo-treino contou com a participação especial de aproximadamente 500 crianças de escolas públicas de todo o Estado, que torceram bastante pela equipe brasileira.

“Eu tenho certeza que esse dia ficará marcado na mente de todas essas crianças que vieram aqui hoje na Arena da Amazônia, o coração do esporte amazonense, assistir ao jogo desses jovens jogadores do Brasil, talentosos e dedicados”, comentou a secretária da Sejel Janaina Chagas.

Crianças e jovens da Escolinha de Futebol do São José, Casa Mamãe Margarida, Projeto Reino do Amanhã e Missão Amigos de Cristo acompanharam o jogo-treino. Ao final, 20 pequenos torcedores foram escolhidos para conhecer alguns atletas da seleção brasileira sub-20. “Foi muito legal, eu consegui pegar até autógrafos de alguns jogadores, foi uma honra poder fazer uma foto ao lado deles”, disse Gabriel Cardoso, de 10 anos.

