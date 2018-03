Roger reduz elogios ao Palmeiras: 'Não vejo benefício em ser favorito'

Manaus - Na véspera da primeira semifinal do Campeonato Paulista, contra o Santos, o técnico Roger Machado reforçou, nesta sexta-feira, o discurso de humildade no Palmeiras. Em entrevista coletiva, o treinador afirmou que, pelos jogos anteriores, a equipe pode, sim, se considerar como candidata ao título, mas não como favorita à conquista da competição.

O time garantiu, na última quarta-feira, a melhor campanha do Estadual e a vantagem de decidir em casa uma possível final, situações que não acomodam o treinador.

"O jogo começa 0 a 0. Sabemos dos clássicos como são, sabemos como foi frustrante no ano passado ser tido com favorito. Não vejo benefício em ser favorito. Se fôssemos, melhor encerrar a competição e entregar a faixa", afirmou.

O Palmeiras inicia no sábado a disputa com o Santos por uma vaga na final. Assim como a partida de volta, na terça-feira, o primeiro clássico será disputado no Pacaembu. O time alviverde ganhou do rival por 2 a 1, no Allianz Parque, no confronto válido pela primeira fase e terá como novidade a presença do goleiro Jailson, liberado da suspensão aplicada pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo.

Para o treinador, o elenco tem consciência de viver um bom momento na temporada, mas está em alerta para não deixar se prejudicar pelo otimismo.

"Se a gente relaxar e entender que a conquista está efetuada em função do grande elenco, que o talento vai decidir, vai faltar humildade para reconhecer virtudes dos adversários. Então, vamos dar uma passo atrás. Temos que entender o cenário com uma leitura adequada", disse.

O time deve ir a campo com formação titular parecida à usada contra o Novorizontino, na vitória por 5 a 0, na última quarta-feira. O Palmeiras continua sem poder contar com o atacante Borja, que está em compromissos com a seleção colombiana em amistosos.

Willian novamente será escalado como jogador de referência no ataque. A provável formação titular terá: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Victor Luís; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Keno, Dudu e Willian.

