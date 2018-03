Ex-dirigente do Naça de Borba lança candidatura à presidência da FAF

Manaus - Disposto a encarar um verdadeiro desafio e lutar por sua candidatura, o empresário na área da aviação, Mário Ivan Cavalcante de Oliveira, de 56 anos, ex-jogador das divisões de base do Fast Clube de 1974 a 1982, lançou sua candidatura à presidência da Federação Amazonense de Futebol (FAF). Sem data marcada, mas previsto para o segundo semestre deste ano, Mário Ivan, pretende desbancar o atual presidente da FAF, Dissica Valério Tomaz, no cargo há mais de 30 anos.

O ex-dirigente do Nacional Borbense e São Raimundo, Mário Ivan, explicou com EXCLUSIVIDADE ao EM TEMPO, suas propostas, ideias, projetos, além da indignação sobre o atual momento do futebol amazonense, mas disse que tem propostas para moralizar o futebol local.

Leia também: Brasil e México empatam em jogo-treino realizado na Arena da Amazônia

EM TEMPO - Como surgiu a ideia e o desejo de lançar a candidatura a presidência da FAF?

MÁRIO IVAN - Devido à urgência de mudanças e renovação na estrutura da Federação Amazonense de Futebol (FAF). O atual presidente perpetua-se a frente da pasta por quase 30 anos. A minha candidatura vem ao encontro dos anseios de grande parte dos diretores esportivos, tanto dos clubes profissionais, quanto das ligas esportivas do nosso Estado. Toda mudança trás novas idéias, conquistas, perseveranças, novas diretrizes de trabalho, visando sempre a volta do futebol amazonense com credibilidade com a sociedade, imprensa, órgãos governamentais, enfim, situações que não acontecem com a estrutura do atual presidente, que está totalmente inerte e acomodado no cargo, prejudicando o futebol amazonense.

EM TEMPO - Quais são os motivos de sua candidatura a pasta de gestor da federação?

MÁRIO IVAN - O futebol amazonense, tanto profissional, quanto amador (ligas esportivas), estão na beira de um colapso total, por falta de trabalhos da FAF relativos a esse esporte, por falta de patrocinadores e credibilidade. Então criamos um grupo de trabalho forte, tanto de clubes profissionais, quanto de dirigentes das ligas esportivas com a finalidade de mudanças e muita disposição para encarar esse trabalho do futebol amazonense. Fui escolhido por essas pessoas, por ter o privilégio, em função da minha profissão (piloto de aeronaves) de conhecer todos os municípios do Estado do Amazonas. Por isso, fica mais fácil e prático os contatos com os representantes municipais.

EM TEMPO - Para pleitear ao cargo é preciso fazer um grande trabalho com os clubes, mas principalmente com as ligas do interior. O senhor já tem esse plano de ação?

MÁRIO IVAN - O trabalho está sendo realizado com muito respeito e profissionalismo com os clubes profissionais e com as ligas esportivas. O estatuto aprovado em 2006, em vigor até os dias atuais, ou seja, 12 anos no meu ponto de vista, foi manipulado, direcionado e viciado em favor do atual presidente. Urge mudanças radicais e imediatas, tão logo ocorra a assunção da nossa diretoria. Julgamos ser inadmissível a exigência estatutária de indicação de no mínimo 1/5 (20 %) dos dirigentes de clubes profissionais e das ligas esportivas para a aprovação de uma chapa candidata. Enxergamos que tal exigência, fere os direitos constitucionais da livre concorrência.

EM TEMPO - Quais são as suas principais metas, planos e ações para a federação?

MÁRIO IVAN - Vamos falar de primeira ação após a eleição de 2018 para presidente da Federação Amazonense de Futebol. Auditoria dos últimos 10 anos das ações do atual presidente, sendo essas: financeira, contábil, patrimonial e trabalhista.

EM TEMPO - O senhor tem conhecimento, de que para ser candidato é necessário três clubes assinarem sua candidatura, além de que os clubes e ligas precisam estar aptos ao voto?

MÁRIO IVAN - Já protocolamos requerimento dia 19 de março de 2018 solicitando exatamente quais clubes e ligas esportivas tem direito a voto na referida eleição. Espero que, democraticamente, o atual presidente nos responda. Nossa chapa está composta e completa, onde tenho a indicação ao cargo de presidente, e segundo o Estatuto da FAF, cumprimos todas as clausulas do referido estatuto.

EM TEMPO - O senhor se considera em condições de ser presidente da FAF?



MÁRIO IVAN - Sim, tenho idade, convicção, maturidade e conhecimento para administrar quaisquer que sejam as pastas, tanto esportiva, comerciais, industriais e governamentais. Minha experiência profissional como diretor de operações de voo de uma empresa aérea, tendo sob minha responsabilidade um quadro de 75 profissionais da aviação, e como gestor de uma empresa de Taxi Aéreo, desde 2005 até hoje, me habilitaram com conhecimento administrativo suficiente para exercer o cargo de presidente da federação, que tem estatutariamente a finalidade de ser gerida de forma transparente e pública, atitudes que não conseguimos observar no presidente atual.

EM TEMPO - Se fosse eleito, qual seria a providência imediata para mudar a estrutura ou pelo menos iniciar algo de diferente no futebol amazonense?

MÁRIO IVAN - Após as auditorias e ter o real conhecimento da situação em que se encontra a FAF, é convocar uma assembleia Geral para alterações e mudanças do estatuto e adequações as legislações vigentes e atuais. Uma das mudanças que iremos propor será mandatos de cinco anos aos seus presidentes, sem direito a reeleição. Nesta mesma assembleia, ainda propor consenso e valorização de todos os dirigentes esportivos e de todas as ligas para juntarmos forças e iniciarmos trabalhos de mudanças do futebol amazonense. Além disso, o reconhecimento de um futebol forte e apoiado nas bases dos clubes e das ligas esportivas do Amazonas, a valorização, a indicação e apoio aos clubes do estado e dos jogadores oriundos do interior.

EM TEMPO - Foi dirigente do Nacional Borbense, uma equipe de porte pequeno e do interior. O senhor considera que seu trabalho no clube pode leva-lo a presidência da FAF?

MÁRIO IVAN - Realmente como dirigente de clubes de futebol pude observar, reconhecer e entender como está funcionando a estrutura atual da FAF e do nosso pobre futebol. Sem apoio da própria federação, comercial, governamental (Estado e Município) e sem credibilidade da sociedade e da imprensa.

EM TEMPO - Neste momento, qual o principal erro que o senhor apontaria da federação no futebol amazonense?

MÁRIO IVAN - Falta de credibilidade de alguns membros da estrutura organizacional da FAF, não generalizando, pois existem algumas poucas pessoas, que são excelentes funcionários e profissionais, que ainda fazem o pouco do que existe atualmente.

Leia mais:

Manaus está entre as quatro melhores cidades do Brasil, diz pesquisa

Garota de programa é presa em Manaus por suspeita de assassinato

Após 7 paralisações, Justiça concede aumento a rodoviários em Manaus