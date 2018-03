São Raimundo joga com Penarol para sobreviver no Amazonense

Manaus - Poderia ser mais um jogo decisivo e valendo vaga na semifinal do segundo turno, mas Penarol e São Raimundo é um jogo histórico, principalmente, para o Tufão da Colina, que precisa vencer para continuar com "sobrevida" no Campeonato Amazonense da Série A. Com regulamento confuso, a partida decisiva pelas quartas de final do returno será neste domingo (25), às 15h30, no Estádio Floro de Mendonça, na cidade de Itacoatiara (a 176 km da cidade).

Classificado em terceiro colocado no grupo A, com quatro pontos, o São Raimundo conseguiu sua classificação na última rodada do returno. Na classificação geral, ele está em penúltimo, com seis pontos e seriamente ameaçado de rebaixamento. Este tipo de resultado seria o segundo consecutivo do time Colinense.

Leia também: Ferj divulga datas e horários e Flamengo abrirá semifinais do Carioca

Lembrado pelas glórias do tricampeonato do Norte, quando foi badalado no futebol brasileiro, inclusive com participação em competições da Conmebol, o São Raimundo no ano do centenário, não tem razão para comemorar. Atualmente, o clube vive um grande drama com riscos de consequências trágicas.

Para o treinador Marquinhos Piter, o Tufão não tem outra alternativa a não ser superar todos os problemas, dificuldades e obstáculos, pois vai jogar com todas as suas esperanças fora de casa e diante do adversário com uma das melhores campanhas no estadual.

“Temos que levantar a cabeça, ainda temos uma chance de buscar o segundo turno e, consequentemente, sair dessa situação de rebaixamento. Estamos tranquilos, sabemos que não será fácil com o Penarol. Vai ser um jogo difícil, uma guerra. Sabemos que o time está devendo para sua torcida, mas vamos lá para jogar, com alegria e responsabilidade. Vamos tentar fazer um bom jogo e, se Deus quiser, trazer a nossa classificação. Temos time para isso, e estamos perdendo para nós mesmos por detalhes”, comentou.

Penarol

Vice-campeão do primeiro turno, segundo colocado no grupo A, com quatro pontos, mas líder na classificação geral, com 14 pontos, o Penarol decide a vaga na semifinal do returno em casa e diante de sua torcida, que vem lotando o Floro de Mendonça. Segundo o técnico do Leão da Velha Serpa, Zé Carlos, a equipe se preparou muito para essa decisão.

“A vitória nos dará o direito de continuar na competição. Estamos concentrados na preparação para fazer um grande jogo e buscar o resultado que nos interessa, que é a vitória. O próximo jogo é o mais importante, temos que nos preparar para enfrentar um adversário que vem disposto a vencer para continuar na competição e não cair para a segunda divisão. Com o apoio da nossa torcida presente no estádio, será um fator positivo para conquistar a nossa classificação”, disse.

Leia mais:

Menor bebê nascido em Manaus recebe visita do prefeito e primeira dama

ALERTA: bairros de Manaus vão ficar sem água e energia neste domingo

Professores podem pagar multa de até R$ 20 mil após greve, diz Tjam