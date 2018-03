Rio Negro vence Nacional e enfrenta o Princesa na semifinal do returno

Manaus - O Rio Negro venceu o Nacional por 1 a 0, pelas quartas de final do segundo turno, do Campeonato Amazonense da Série A. Com resultado, o Galo da Praça da Saudade, conquista sua vaga na semifinal e enfrenta o Princesa do Solimões, que já tinha presença garantida, depois do primeiro lugar no grupo A, com cinco pontos. O jogo foi realizado na tarde deste sábado (24), no Estádio Carlos Zamith, Zona Leste da cidade.

O gol do Rio Negro foi marcado pelo atacante Gleisson de cabeça, depois de duas tentativas de cruzamento da esquerda, com lateral André Luiz, decretando a classificação do Galo. A outra partida pelas quartas de final, será entre Penarol e São Raimundo, neste domingo (25), às 15h30, no Estádio Floro de Mendonça, na cidade de Itacoatiara (a 176 km da capital).

Leia também: São Raimundo joga com Penarol para sobreviver no Amazonense

Mesmo enfrentando muitos problemas nos bastidores, mas feliz com resultado, o treinador do Rio Negro, Aderbal Lana, fez um desabafo e até um trocadilho sobre a nova parceria, que o adversário acabou de firmar, na noite desta sexta-feira (23).

“Depois desse resultado favorável, agora é pensar na semifinal. Temos muitos problemas, vamos ver se aparece o dinheiro para aliviar tudo isso. Vamos agora tomar 'Pepsi', já que do outro lado a Coca-Cola está dando dinheiro. Agora é trabalhar e vamos tentar chegar na final e conseguir um calendário para o clube ano que vem”, citou.

Para o zagueiro Herick, foi um resultado conquistado com muito esforço em campo, pois o clube passa por problemas, mas os jogadores mostraram que tem condições de superar as adversidades.

“Agora é comemorar um pouco essa vitória, onde foi bem jogado pela nossa equipe. Tudo isso foi vindo de um clássico, de um jogo concentrado, mas agora é pensar no Princesa pela semifinal, pois será outra final antecipada, mas estamos preparados para encarar esse desafio”, comentou.





Edição: Luís Henrique Oliveira





Leia mais:

Dois homens são executados a tiros no centro de Manaus neste sábado

Idoso fica ferido após cair de laje de construção no Dom Pedro

Escuta flagra compra de carros com desvio de dízimo por padre