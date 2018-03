São Paulo e Corinthians disputam primeira semifinal neste domingo

Os dois clássicos serão disputados com torcida única e o confronto não conta com a regra do gol qualificado. | Foto: Divulgação

São Paulo (SP) – Depois de sofrerem mais do que o esperado nas quartas de final, São Paulo e Corinthians começam a disputar a semifinal do Campeonato Paulista neste domingo (25), às 15h (de Manaus), no Morumbi.



Com melhor campanha, o Corinthians decide o confronto em sua casa, na partida de volta, que será disputada na próxima quarta-feira (28).

Os dois clássicos serão disputados com torcida única e o confronto não conta com a regra do gol qualificado. Em caso de igualdade após as duas partidas, a disputa vai para os pênaltis, a exemplo do que já ocorreu nas quartas de final.

Para essa partida, o técnico Diego Aguirre não poderá contar com o zagueiro Rodrigo Caio, o meia Cueva, o zagueiro Anderson Martins, o lateral-esquerdo Júnior Tavares e o meia Valdívia.

Para montar a escalação, Aguirre pode promover o retorno de Petros, que perdeu a vaga para Lizieiro na última partida. A vaga de Valdívia pode ser preenchida por Lucas Fernandes.

No Corinthians, o técnico Fábio Carille ganhou uma nova opção no meio de campo após a última partida. Ralf entrou no time titular e foi um dos grandes destaques da vitória por 2 a 0 sobre o Bragantino, podendo seguir no lugar de Gabriel.

A defesa também terá uma mudança, já que Balbuena está servindo a seleção paraguaia e Pedro Henrique entra no seu lugar. Como Jadson ainda está se recuperando fisicamente e Romero também foi convocado pelo Paraguai, Mateus Vital segue no time, com Clayson e Júnior Dutra no ataque.