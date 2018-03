Em pista mista, 1º Desafio de Cross Country reuniu pilotos em Manaus

Manaus - Com objetivo de desafiar os obstáculos, barreiras e os limites da pista de 4 km, foi realizado neste sábado e domingo, 24 e 25, respectivamente, o 1º Desafio de Cross Country Moto Quad, na Pista de Motocross, localizada na Estrada das Vivendas, no Tarumã, Zona Oeste da cidade. O evento contou com a participação de, aproximadamente 100 pilotos, na pista mista de motocross. A realização foi da Banana Cross Promoções e Eventos e da DMK Trilha Club.

As provas foram realizadas nas categorias de Moto bronze, prata e ouro e pró (profissional importados), além das categorias Quadricilo prata, ouro e bronze. Os vencedores foram premiados com troféus personalizados, brindes e o valor de R$ 2 mil para os primeiros colocados.

O presidente do DMK Trilha Club, Cledson Gonçalves Coelho, o "J.Coelho", de 31 anos, piloto da categoria Moto prata, destacou a importância de reunir vários pilotos de diversas categorias em um prova diferente, mas de muita qualidade, além da presença de um bom público.

“Nós estamos trabalhando há cerca de dois a três meses nessa competição. O público estava presente, algo muito satisfatório e no segundo semestre vamos realizar o próximo evento. Hoje em dia existem em três modalidades, o motocross, o velocross e agora estamos entrando com cross country”, citou.

O piloto Ronaldo Babi Jorge, conhecido como Ronaldo do Amazon Racing, de 45 anos, chegou em primeiro lugar na categoria Moto prata. Participando pela primeira vez do evento, disse que ficou feliz com resultado, pois tratava-se de algo novo das competições em que já disputou.

“Esse é um evento que faltava e precisava para o nosso esporte no Amazonas. Já participei no Paraná, cheguei em primeiro lugar, foi muito bom, mas se tiver outras provas vou fazer parte. Esse aqui foi de muito sucesso, espero que aconteça outros, além da presença do público e de vários pilotos. Considero como um fator motivacional para nós dessa modalidade”, concluiu.

Sem muitas competições em Boa Vista, o piloto Ramon Ross, de 25 anos, foi o grande campeão na categoria Quadriciclo bronze. Para ele, sair de sua cidade e conquistar o primeiro lugar é para comemorar, pois não encontra eventos de alto nível em Roraima.

“É muito gratificante de vir do meu Estado representar minha equipe de uma corrida tão bem organizada pela DMK. Estou muito feliz pela vitória, ganhei com folga. Infelizmente, na minha cidade não tem competição. Sempre que tiver em Manaus, vou estar presente”, disse.





