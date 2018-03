Fluminense vence o Botafogo por 3 a 0 e conquista a Taça Rio 2018

Rio de Janeiro - O Fluminense é campeão invicto da Taça Rio. Depois de uma excelente campanha durante todo o segundo turno do campeonato, o Tricolor venceu o Botafogo por 3 a 0 na tarde deste domingo (25), no Maracanã, e levantou a Taça Rio.

Além de conquistar o título, Pedro e Marcos Júnior, dois dos autores dos gols da vitória do Flu, também alcançaram a artilharia do Campeonato Carioca, ambos com seis gols. Jádson marcou o terceiro já nos acréscimos. Na próxima semana, o time do técnico Abel Braga disputa a semifinal do Estadual contra o Vasco, às 21h de quinta-feira (29).

Jogadores fizeram bonito neste domingo (25). | Foto: Divulgação

O jogo começou com muita disputa de bola entre as equipes. Aos 12 minutos, em jogada individual, Ayrton Lucas driblou a marcação, passou para Sornoza, que deixou Pedro livre para marcar: 1 a 0 para o Flu. Ibañez recebeu aos 19 dentro da área e chutou forte, mas passou por cima do gol. Aos 26, Sornoza cobrou escateio e Richard subiu para cabecear, a bola passou raspando a trave. Ayrton arriscou chute de frente para a meta adversária aos 40 minutos, mas o goleiro tirou. Na sequência, bola levantada na área e Pedro cabeceou, mas foi para fora.

Segundo tempo

Logo no recomeço da partida, Marcos Júnior ampliou para o Tricolor, mas o árbitro marcou impedimento no lance. Aos 11 minutos, o camisa 35 teve nova chance e não desperdiçou. Ele recebeu de frente para a meta adversária e estufou as redes. Pablo Dyego fez boa jogada individual e sofreu a falta na entrada da área aos 25. Na cobrança, Douglas bateu forte, mas a bola desviou na barreira. Em jogada de contra-ataque aos 32 minutos, Pedro recebeu no meio de campo e deu passe para Jádson, que devolveu ao atacante, mas o chute foi para fora. Nos acréscimos, Jádson saiu na cara do gol e deu números finais ao clássico: 3 a 0 e título da Taça Rio para o Fluminense.

FICHA TÉCNICA

CAMPEONATO CARIOCA 2018 - Final da Taça Rio Maracanã - Rio de Janeiro/RJ

Fluminense (3) - Júlio César; Renato Chaves, Gum e Ibañez; Gilberto (Léo), Richard, Jádson, Sornoza (Douglas) e Ayrton Lucas; Pedro e Marcos Júnior (Pablo Dyego).Técnico: Abel Braga

Botafogo (0) - Jefferson; Marcinho (Luis Ricardo), Marcelo Benevenuto, Igor Rabello e Moisés; Lindoso, Marcelo (Rodrigo Pimpão), Léo Valencia, Marcos Vinícius (Renatinho) e Luiz Fernando; Brenner.Técnico: Alberto Valentim

Gols: Pedro (12'/1T), Marcos Júnior (11'/2T) e Jádson (45'/2T) - FLU

Cartões amarelos: Marcos Júnior e Richard (FLU); Marcelo, Rodrigo Lindoso e Moisés (BOT)

Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo, auxiliado por Thiago Corrêa Farinha e Carlos Henrique Alves de Lima Filho.

Público: 26.842 torcedores presentes

Renda: R$ 774 mil





