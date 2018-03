Brasil empata com México em amistoso do sub-20, na Arena da Amazônia

Manaus - Com dois tempos distintos, mas sem abertura de gols, Brasil e México empataram no amistoso do sub-20, na noite deste domingo (25), na Arena da Amazônia. Ao final, a seleção brasileira foi vaiada pelo torcedor, que não chegou aos sete mil espectadores. O jogo foi preparatório para o Campeonato Sul-Americano da categoria, que será disputado no Chile no próximo ano.

Jogo

Com menos de um minuto, o Brasil já chegou assustando o México. Pela direita Mauro Júnior cruzou e Richard chegou atrasado e perdeu o gol. O time brasileiro mostrou outra postura, determinação e ousadia, em relação ao jogo-treino realizado na última quarta- feira (21), quando empatou com a mesma seleção mexicana, em 1 a 1.

Aos 10 minutos, lançamento para direita e Alan em velocidade avança, mas chuta em cima do goleiro, perdendo uma boa chance de gol.

Até aos 20 minutos de jogo, a seleção brasileira tinha domínio total em campo, mas não conseguia encaixar uma jogada mais aguda no ataque.

Depois de um início de partida em alta velocidade pelo Brasil, o ritmo caiu um pouco na intensidade, sendo que a seleção pressionava no ataque e o México com uma forte marcação tentava evitar as jogadas mais arriscadas contra sua meta.

Aos 37 minutos, a seleção brasileira teve uma boa chance de abrir o marcador. Pela esquerda Luan Cândido toca no meio da zaga para Igor, que chutou na saída do goleiro, mas ainda conseguiu evitar o lance perigoso.

Aos 43 minutos, o México chegou pela primeira vez com real perigo à meta brasileira. Pela direita, De La Rosa avança e toca para trás e encontra Macias, que domina e chuta a direta de Hugo.

No segundo tempo, o treinador mexicano efetuou de cara quatro mudanças na equipo, o que tornou o time mais ofensivo e com outra postura em campo.

Aos três minutos, o México chegou com perigo. Pela meia direita Macias chutou e goleiro defendeu. Aos seis minutos, pela direita Lozano cruzou e Macias de cabeça na pequena área quase marcou.

A seleção mediania voltou diferente e pela esquerda Macias recebe a bola e chuta no travessão.

Aos 20 minutos, contra-ataque pelo meio com Mauro Júnior, que tocou para Toro, que chutou em cima do goleiro. Na sequência, Matheus Thuler marcou, mas o gol foi anulado pelo assistente.

Com as varias mudanças de ambos os lados, o jogo ficou mais movimentado e ganhou outra motivação.

FICHA TÉCNICA

Jogo: Brasil 0 x 0 México

Motivo: Amistoso Sub-20

Horário: 18h

Local: Arena da Amazônia

Árbitro: Fernando Echenique (ARG/FIFA)

Árbitros Assistentes: Lucas Germonatta (ARG/FIFA) e Maximiliano Del Yesso (ARG/FIFA)

Renda: R$ 176.380,00

Público: 6.150

Brasil: Hugo Nogueira, Emerson (Vitinho), Matheus Thuler, Vitão, Luan Candido, Vítor Bobsin (Patrick), Jhonny Lucas (Toro), Alan, Richard (Helinho), Mauro Júnior (Vítor Gabriel) e Igor (Luan Pereira). Técnico: Carlos Amadeu.

México: Higuera, Alvarez (Hernandez), Sepulveda (Robles), Orona, Plascencia (Meraz), Vargas, Gutierrez Estefa (Lozano), Gutierrez Torres (Figueroa), De La Rosa, Macias (Trejo) e Lainez. Técnico: Diego Ramirez.





