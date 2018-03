Desábato sinaliza Vasco com três zagueiros para enfrentar o Fluminense

Manaus - O volante Leandro Desábato sinalizou nesta segunda-feira (26) que o Vasco pode entrar novamente em campo no esquema tático com três zagueiros para enfrentar o Fluminense na quinta-feira (29), no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Carioca.

Durante a fase de grupos na Taça Rio, o time cruzmaltino optou também por essa formação, justamente para espelhar a maneira que o Fluminense atua. O duelo terminou empatado sem gols - caso esse resultado se repita na semifinal, a equipe tricolor avança à decisão por ter melhor campanha.

"Sabemos que o Fluminense joga com três zagueiros. O time jogou bem com esse esquema, então é uma possibilidade. Ainda estamos trabalhando e o professor Zé Ricardo buscando o melhor esquema para esse clássico", declarou o argentino.

Nesta segunda-feira, o elenco do Vasco realizou inicialmente um trabalho físico sob orientação do preparador Ricardo Henriques. Depois, Zé Ricardo comandou atividades técnica e tática. Segundo Desábato, há uma preocupação com as bolas aéreas.

Isso porque na derrota por 3 a 2 para o Botafogo na semifinal da Taça Rio, o Vasco sofreu os três gols de cabeça. "Estamos treinando muito essa situação, não tivemos resposta nos últimos jogos, mas seguimos trabalhando para melhorar e não mais passar por isso. O Fluminense possui jogadores altos, então precisamos estar atento e prestar muita atenção em todas as jogadas", afirmou.

