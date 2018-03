Jadson está fora e Rodriguinho é dúvida no Corinthians para o clássico

Manaus - O Corinthians não vai contar com Jadson e ainda pode ficar sem Rodriguinho para o segundo jogo das semifinais do Campeonato Paulista contra o São Paulo, quarta-feira, às 21h45, na Arena Corinthians. Os dois passarão por testes nos próximos dias, enquanto Clayson deve se recuperar a tempo para o clássico.

A situação que parece mais definida é a de Jadson. Ele sente dores na coxa direita e só deve ter condições para a final do Paulistão, caso o Corinthians avance. Já Rodriguinho passou por exames e foi constatada uma contratura muscular na coxa direita. Por isso, o jogador fez tratamento intensivo nesta segunda-feira e deverá realizar o mesmo na terça, para conseguir entrar em campo.

Em relação a Clayson, ele treinou no gramado nesta segunda-feira e tem grandes chances de voltar ao time. No domingo, ele ficou como opção no banco de reservas, por não estar 100% fisicamente.

Quanto aos selecionáveis, dificilmente Fagner, Balbuena e Romero jogarão. O trio defenderá suas seleções nacionais em amistosos nesta terça-feira. O lateral estará a disposição do time do Brasil para o jogo com a Alemanha, em Berlim. E o Paraguai encara os Estados Unidos, na Carolina do Norte, com a dupla corintiana.





